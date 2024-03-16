Явка избирателей на выборах президента. Карта
Данные приведены по местному времени для каждого региона.
В субботу явка по всей стране превысила 50%, сообщил ЦИК.
Избирательные участки 15–17 марта работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, включая Москву, проголосовать можно через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Это первые президентские выборы с применением ДЭГ. Онлайн-голосование проходит на двух платформах — федеральной и московской. Жителям Москвы заранее подавать заявку на участие в ДЭГ не требовалось, для остальных регионов запись заканчивалась 11 марта. Согласно данным портала наблюдения, всего на дистанционное голосование заявки подало 4,768 млн человек.
В пятницу общая явка на онлайн-голосовании (без учета Москвы) на 11:00 составила 31%. К 18:00 она уже была 63%, к 20:00 первого дня — 70%. К вечеру субботы она составляла 89%.
На 10:40 мск пятницы онлайн-бюллетени в Москве были выданы более 1 млн избирателей, к 18:00 их число превысило уже 2 млн человек. К 8:40 утра, за первые 40 минут, свои голоса отдали порядка 200 тыс. избирателей. Данные о явке по ДЭГ в процентах на сайте по наблюдению не указываются. На карте она отражается по подсчетам РБК на основе данных Мосгоризбиркома об общем числе избирателей в столице на 1 января 2024 года — 7,65 млн человек. Это связано с тем, что для участия ДЭГ в Москве не требуется отдельная регистрация — в остальных регионах явка на онлайн-голосование считается как процент от записавшихся на волеизъявление в такой форме.
Данные приведены по местному времени для каждого региона.
Утром 15 марта Минцифры сообщило, что федеральная система голосования испытывает высокую нагрузку «в связи с высокой активностью». Пользователям, получившим такое уведомление, рекомендовали зайти на портал позднее.
В бюллетене четыре кандидата. Кроме Владимира Путина это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.