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Первый регион объявил об окончании призыва на военные сборы

Пензенская область стала первым регионом, объявившим об окончании призыва на военные сборы
Несмотря на окончание призыва на сборы в Пензенской области, местные жители продолжат получать повестки для сверки данных, предупредил военный комиссар
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Пензенской области завершили призыв на военные сборы. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков. Он отметил, что повестки на сборы будут приходить до 17 марта, однако на сегодняшний день нужное количество людей — 140 человек — уже набрано. В связи с этим повестки, полученные 16 марта, будут аннулированы.

Таким образом, Пензенская область стала первым регионом, который объявил об окончании призыва на военные сборы. В то же время, местные жители продолжат получать повестки для сверки данных, предупредил Сурков.

В Пензенской области проводят недельные сборы в Леонидовке для прохождения подготовки по военно-учетным специальностям. На сборы привлекают тех, кто уже служил в армии и окончил военную кафедру, подчеркнул военный комиссар.

Материал дополняется

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Виктория Громова Виктория Громова
Пензенская область военные сборы
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Сумма
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