Путин заявил о развитии экономики России по новой модели

В период, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, особенно востребована активная позиция бизнес-сообщества, подчеркнул президент России

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Экономика России обретает абсолютно новое качество и начинает развиваться по новой модели. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). РБК вел трансляцию с мероприятия.

«Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, <…> когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели», — сказал он.

Путин заверил, что государство продолжит оказывать поддержку российскому ответственному бизнесу, который ценит долгосрочную репутацию и доброе имя, а также поддерживает своих работников.

В настоящее время возможностей и перспектив для развития бизнеса в России еще больше и нельзя это упустить, подчеркнул президент, пояснив, что «не ровен час и ушедшие компании захотят вернуться в Россию».

По его словам, «своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра», что особенно верно для обрабатывающей промышленности, туризма внутри страны и для российских брендов на потребительском рынке.

Ранее, 14 марта, Путин заявил, что в 2022 году важнейшим результатом для России стало кратное усиление экономического суверенитета страны. По его словам, Запад рассчитывал, что российская экономика обрушится «через две-три недели» после начала спецоперации и введения санкций, однако фундаментальные основы стабильности России оказались «гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал».

Российский президент также отмечал, что многие трудности и проблемы, которые стране пытались и пытаются создавать до сих пор, поспособствовали шагу к суверенизации страны.

Он призывал расширить экономические свободы в ответ на западные санкции. Путин обратился к Генпрокуратуре России с просьбой «настроить тонкую работу» по расширению экономических свобод в рамках закона.