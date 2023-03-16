В США арестовали сбежавшего из Китая бизнесмена за аферу на $1 млрд

Хо Ван Квок обвиняется в мошенничестве на $1 млрд. Он был связан с политическим советником бывшего президента Дональда Трампа Стивом Бэнноном, которого Трамп помиловал в последний день своего президентства

Хо Ван Квок (Фото: из личного архива Guo Wengui)

В США по обвинению в мошенничестве арестовали скрывшегося от властей Китая миллиардера Хо Ван Квока, который был связан со Стивом Бэнноном — политическим стратегом бывшего президента Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Министерство юстиции объявило, что обвинения предъявлены по 12 пунктам, включая банковское мошенничество, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег.

Квок якобы «руководил сложным заговором с целью обмана тысяч своих онлайн-подписчиков на сумму более $1 млрд», заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Бизнесмен, у которого было много подписчиков в соцсетях, пообещал своим последователям «огромную прибыль», если они вложат средства в его бизнес-предприятия: GTV Media Group, Himalaya Farm Alliance и Himalaya Exchange.

«Квок обвиняется в том, что он набил карманы украденными деньгами, в том числе купил себе и своим близким родственникам особняк площадью 50 тыс. квадратных футов, Ferrari стоимостью $3,5 млн и даже два матраса стоимостью $36 тыс., а также финансировал роскошную яхту стоимостью $37 млн», — сказал Уильямс.

Квок переехал из Китая в США в 2014 году. Китайское правительство обвиняет его в ряде правонарушений. В Америке бизнесмен наладил отношения с политическим стратегом Бэнноном, и они работали вместе, чтобы запустить инициативу, которая, по их словам, была направлена на свержение Коммунистической партии Китая.

Арест Бэннона еще в 2020 году произошел на яхте Квока. Минюст США сообщал, что политик и еще трое человек подозреваются в участии в сговоре, чтобы похитить деньги, которые они получили со сторонников строительства стены на границе с Мексикой. По данным властей, всего в рамках онлайн-кампании We Build The Wall было собрано более $25 млн. Все полученные средства организаторы кампании обещали направить на строительство стены, однако в реальности четверо подозреваемых потратили сотни тысяч долларов на свои личные цели. В Минюсте отмечали, что обвиняемые могут быть приговорены к 20 годам лишения свободы. Позднее Бэннона отпустили под залог в $5 млн.



В 2016 году Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он стал советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В 2017 году Бэннона отправили в отставку.

В последний день своего президентства Дональд Трамп помиловал Бэннона.