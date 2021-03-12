ФСБ нашла более 70 подпольных оружейников в 28 российских регионах

Видео: ФСБ России

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В России выявили 72 жителей из 28 регионов, которые занимались незаконным оборотом оружия. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ), поступившем в РБК.

«Пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — отмечается в сообщении.

В общей сложности силовики прекратили работу 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, из незаконного оборота изъяли 251 единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — авиационный пулемет «ШКАС» и три обычных пулемета, 80 кг взрывчатых веществ (порох, тротил).