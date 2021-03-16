Военные следователи не получили материалов об отравлении Навального

В ГВСУ СК готовы принять процессуальное решение по факту преступления кого-то из сотрудников, если для этого будут достаточные основания. Пока материалов о преступлении в отношении Навального не поступало

Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

В Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК не поступали материалы о причастности кого-то из военных к совершению преступления в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель ведомства во время судебного заседания по жалобе защиты оппозиционера, передает ТАСС.

«При наличии достаточных оснований и данных о том, что имело место какое-либо преступление, к совершению которого причастен кто-либо из военнослужащих, будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время в ГВСУ материалов о причастности военнослужащих к подобным преступлениям не поступало», — отметил он.

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. В декабре юрист Навального Владлен Лось направлял два заявления, в которых попросил СК провести проверку по поводу данных о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера. В конце месяца старший следователь по особо важным делам ГВСУ Панкратов ответил Лосю, что в его заявлениях нет сведений, указывающих на совершение сотрудниками спецслужбы преступления. В проверке, соответственно, было отказано.

Защита Навального подала жалобу на бездействие старшего следователя, ее во вторник начал рассматривать военный суд.