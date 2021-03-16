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Дело Навального ,  
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Военные следователи не получили материалов об отравлении Навального

В ГВСУ СК готовы принять процессуальное решение по факту преступления кого-то из сотрудников, если для этого будут достаточные основания. Пока материалов о преступлении в отношении Навального не поступало
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

В Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК не поступали материалы о причастности кого-то из военных к совершению преступления в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил представитель ведомства во время судебного заседания по жалобе защиты оппозиционера, передает ТАСС.

«При наличии достаточных оснований и данных о том, что имело место какое-либо преступление, к совершению которого причастен кто-либо из военнослужащих, будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время в ГВСУ материалов о причастности военнослужащих к подобным преступлениям не поступало», — отметил он.

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. В декабре юрист Навального Владлен Лось направлял два заявления, в которых попросил СК провести проверку по поводу данных о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению оппозиционера. В конце месяца старший следователь по особо важным делам ГВСУ Панкратов ответил Лосю, что в его заявлениях нет сведений, указывающих на совершение сотрудниками спецслужбы преступления. В проверке, соответственно, было отказано.

Защита Навального подала жалобу на бездействие старшего следователя, ее во вторник начал рассматривать военный суд.

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Во время заседания военный прокурор заявил, что в жалобе оппозиционеру необходимо отказать. «Доследственная проверка по факту отравления Навального уже проводится в Новосибирске, а заявления представителей ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан Минюстом иноагентом) никаких сведений об отравлении не содержат. Считаю отказ законным и обоснованным», — цитирует «Интерфакс» его слова.

Следователь ГВСУ, присутствовавший на заседании, поддержал позицию прокурора, заявив, что заявление защиты должны рассматривать СК на транспорте в Сибирском федеральном округе. «А если они установят причастность сотрудников ФСБ — направить материалы в военное управление», — добавил он.

В итоге заседание перенесли на 22 марта.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву в августе. Самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли на лечение в Берлин.

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Немецкие эксперты заявили, что обнаружили в организме пациента следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок» и потребовали от российских властей провести расследование.

Омские врачи не нашли следов ядов в организме Навального. Россия запросила у Берлина результаты обследований оппозиционера. Спустя несколько месяцев немецкая сторона предоставила информацию, однако в российском МИДе заявили, что по сути ситуации в этих ответах не содержалось ничего.

В декабре журналисты CNN, The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором связали отравление Навального с сотрудниками ФСБ. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб».

Сейчас Навальный находится в колонии общего режима в Покрове, где он будет отбывать реальный срок, назначенный судом по «делу Ив Роше». Для участия в заседании во вторник военный суд просил колонию обеспечить ему видеосвязь.

Автор
Мария Лисицына
Алексей Навальный СК Военная прокуратура ФСБ
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