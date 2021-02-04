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Умер брат главы Северной Осетии, которого СМИ связали со смертельным ДТП

Вячеслав Битаров
Вячеслав Битаров (Фото: alania.gov.ru)

Умер родной брат руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова Казбек Битаров. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь администрации главы и правительства республики Фатима Сабанова.

«Он скончался. О причинах сейчас ничего сказать не можем», — сказала Сабанова.

Также информацию о смерти Казбека Битарова подтвердила РБК глава Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.

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«К сожалению, это так, это большая трагедия. О причинах мне пока ничего не известно», — заявила она.

Телеканалы РЕН ТВ и «360» со ссылкой на источники уточнили, что Битаров покончил с собой.

В середине декабря 2020 года Telegram-канал Baza сообщал, что Казбек Битаров стал виновником ДТП в Кабардино-Балкарии, в результате которого погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы. Сообщалось, что он на Land Cruiser вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с машиной, в которой находилась семья с двумя детьми. Было возбуждено уголовное дело. О том, что за рулем находился Битаров, сообщал и РЕН ТВ.

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