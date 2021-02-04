Умер брат главы Северной Осетии, которого СМИ связали со смертельным ДТП

Телеканалы РЕН ТВ и «360» со ссылкой на источники уточнили, что Битаров покончил с собой.

В середине декабря 2020 года Telegram-канал Baza сообщал, что Казбек Битаров стал виновником ДТП в Кабардино-Балкарии, в результате которого погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы. Сообщалось, что он на Land Cruiser вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с машиной, в которой находилась семья с двумя детьми. Было возбуждено уголовное дело. О том, что за рулем находился Битаров, сообщал и РЕН ТВ.