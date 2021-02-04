Умер брат главы Северной Осетии, которого СМИ связали со смертельным ДТП
Умер родной брат руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова Казбек Битаров. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь администрации главы и правительства республики Фатима Сабанова.
«Он скончался. О причинах сейчас ничего сказать не можем», — сказала Сабанова.
Также информацию о смерти Казбека Битарова подтвердила РБК глава Общественной палаты Северной Осетии Нина Чиплакова.
«К сожалению, это так, это большая трагедия. О причинах мне пока ничего не известно», — заявила она.