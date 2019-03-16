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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Американский адвокат Дерипаски прокомментировал иск к властям США
После иска Олега Дерипаски OFAC будет обязано доказать обоснованность его внесения в санкционный список. С ограничениями, которые были наложены на компании бизнесмена, иск не связан
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Персональный иск Олега Дерипаски к Минфину США не имеет никакого отношения к соглашению его компаний о снятии с них санкций, заявил РБК адвокат Дерипаски Эрих Феррари.

«Этот иск [Олега Дерипаски] не имеет никакого отношения к компаниям Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Господин Дерипаска оспаривает собственное пребывание под санкциями. Эти вопросы совершенно никак не пересекаются», — сказал РБК юрист, представляющий интересы Дерипаски в американском суде, глава Ferrari & Associates Эрих Феррари. Так он ответил на вопрос, как связаны между собой недавнее соглашение о снятии санкций с En+, Rusal и «Евросибэнерго» и иск Дерипаски к Минфину США по поводу персональных санкций против него.

В январе Минфин США отменил санкции против компаний Дерипаски в обмен на сокращение его доли в них ниже контролирующей. У Дерипаски остались 44,95% акций холдинговой компании En+, на которые он не может получать дивидендов, и 0,01% акций Rusal. Голосовать он может не более чем 35% акций En+.

«Его инвестиции стали токсичными, и ответчики [Минфин США и управление по контролю за иностранными активами, OFAC] вынудили его бывшие компании отделиться от него путем безотзывной передачи его долей и отказа от контроля», — говорится в иске Дерипаски.

Феррари изложил общую процедуру рассмотрения таких дел, как дело Дерипаски против Минфина США. OFAC должно будет ответить на жалобу путем подачи либо ходатайства об отклонении иска (motion to dismiss), либо ходатайства о вынесении решения в упрощенном (ускоренном) порядке (motion for summary judgment). Второе означает решение суда без полного судебного разбирательства и выносится, когда суд заранее считает, что у истца нет никаких разумных шансов на выигрыш. «Такие типы дел — это апелляции на решения федеральных агентств, то есть суд разрешает их, основываясь на материалах, которые OFAC создало в поддержку внесения лица в санкционный список», — сказал Феррари. «Это не процесс по установлению фактов, но OFAC придется произвести для суда административные материалы, на основании которых было принято решение о наложении санкций. Бремя доказывания для OFAC заключается в том, была ли у них обоснованная причина считать, что санкционируемое лицо соответствует критериям для наложения санкций», — добавил он.

OFAC внесло Дерипаску в санкционный список по двум формальным критериям: за то, что Дерипаска действует от имени или в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации», а также за то, что он работает в «энергетическом секторе» России. В дополнение ведомство привело ряд предположений о том, что Дерипаска замешан в отмывании денег и связан с организованной преступностью.

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Феррари также рассказал РБК, что ему не понадобилось обращаться к OFAC за разрешением на оказание услуг для Дерипаски за деньги. В рамках санкционной программы по России/Украине действует общее разрешение на представление интересов подсанкционных лиц в суде по вопросам наложения на них санкций США, сообщил он.

Лица под санкциями очень редко обращаются в американские суды с требованием снять с них санкции. Считается, что это не приводит к результату. Юридическая фирма White & Case писала в октябре 2014 года, что случаев, когда суды США выносили решения об отмене санкций OFAC, не зафиксировано. С тех пор ситуация не изменилась. Максимум, что признавали суды, — это то, что OFAC в ряде случаев нарушила право подсанкционных лиц на надлежащие правовые процедуры (due process). Есть прецедент, когда обращение в суд хронологически привело к снятию санкций с хорватского генерала Анте Готовины в 2014 году. Но тогда OFAC отказалось участвовать в судебном процессе и просто сняло с Готовины санкции через некоторое время после того, как его юристы обратились с жалобой в суд.

Дерипаска мог подать петицию непосредственно в OFAC об исключении из санкционного списка, но решил, что «при нынешнем политическом климате рассчитывать на справедливое рассмотрение его ходатайства в административном порядке вряд ли возможно».

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Иск Дерипаски к Мифину США был подан через полтора месяца после того, как Минфин США снял санкции с компаний Дерипаски — UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Свое решение миллиардер объяснил тем, что попадание в санкционный список нанесло ущерб его репутации. «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы эта тяжелая работа — наряду с миллионами рабочих мест — была разрушена политическими интригами», — заявлял предприниматель.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Олег Дерипаска, Минфин США
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