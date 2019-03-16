Американский адвокат Дерипаски прокомментировал иск к властям США

После иска Олега Дерипаски OFAC будет обязано доказать обоснованность его внесения в санкционный список. С ограничениями, которые были наложены на компании бизнесмена, иск не связан

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Персональный иск Олега Дерипаски к Минфину США не имеет никакого отношения к соглашению его компаний о снятии с них санкций, заявил РБК адвокат Дерипаски Эрих Феррари.

«Этот иск [Олега Дерипаски] не имеет никакого отношения к компаниям Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Господин Дерипаска оспаривает собственное пребывание под санкциями. Эти вопросы совершенно никак не пересекаются», — сказал РБК юрист, представляющий интересы Дерипаски в американском суде, глава Ferrari & Associates Эрих Феррари. Так он ответил на вопрос, как связаны между собой недавнее соглашение о снятии санкций с En+, Rusal и «Евросибэнерго» и иск Дерипаски к Минфину США по поводу персональных санкций против него.

В январе Минфин США отменил санкции против компаний Дерипаски в обмен на сокращение его доли в них ниже контролирующей. У Дерипаски остались 44,95% акций холдинговой компании En+, на которые он не может получать дивидендов, и 0,01% акций Rusal. Голосовать он может не более чем 35% акций En+.

«Его инвестиции стали токсичными, и ответчики [Минфин США и управление по контролю за иностранными активами, OFAC] вынудили его бывшие компании отделиться от него путем безотзывной передачи его долей и отказа от контроля», — говорится в иске Дерипаски.

Феррари изложил общую процедуру рассмотрения таких дел, как дело Дерипаски против Минфина США. OFAC должно будет ответить на жалобу путем подачи либо ходатайства об отклонении иска (motion to dismiss), либо ходатайства о вынесении решения в упрощенном (ускоренном) порядке (motion for summary judgment). Второе означает решение суда без полного судебного разбирательства и выносится, когда суд заранее считает, что у истца нет никаких разумных шансов на выигрыш. «Такие типы дел — это апелляции на решения федеральных агентств, то есть суд разрешает их, основываясь на материалах, которые OFAC создало в поддержку внесения лица в санкционный список», — сказал Феррари. «Это не процесс по установлению фактов, но OFAC придется произвести для суда административные материалы, на основании которых было принято решение о наложении санкций. Бремя доказывания для OFAC заключается в том, была ли у них обоснованная причина считать, что санкционируемое лицо соответствует критериям для наложения санкций», — добавил он.