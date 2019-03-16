СМИ сообщили о планах Thomas Cook купить туроператора «Библио-глобус»

Если сделка состоится, то объем турпотока британской компании совместно с подконтрольным ей «Интуристом» составит около 5 млн человек в год. Стоимость соглашения СМИ оценивают в 9,5 млрд руб.

Фото: Darren Staples / Reuters

Британская туристическая компания Thomas Cook ведет переговоры о покупке российского туроператора «Библио-глобус», сообщает турецкое издание Turizm Guncel со ссылкой на неназванные источники. Информацию об этом подтвердили газете «Коммерсантъ» три источника, знакомых с этим вопросом.

Thomas Cook будет иметь наибольшую долю на российском туристическом рынке, если сделка состоится. В 2011 году компания приобрела старейшего российского туроператора «Интурист», при покупке «Библио-глобуса» турпоток Thomas Cook может ежегодно достигать около 5 млн человек, отмечают собеседники Turizm Guncel.

Один из собеседников «Коммерсанта» утверждают, что сделка пройдет в три этапа: «Библио-глобус» передает Thomas Cook бизнес по выездному туризму, его передача полностью завершится спустя год. Другой источник отмечает, что продажа начнется с передачи активов на внутреннем рынке. Собственники «Библио-глобуса» и сотрудники туроператора продолжат работу в компании, уточняет один из источников газеты.

​ Стоимость «Библио-глобуса» один из участников туррынка оценил в 9,5 млрд руб. Ключевыми аспектами сделки, которые интересуют Thomas Cook, источник газеты называет наличие договоров туроператора с авиакомпанией «Россия», а также права на управление гостиничным комплексом «Сочи парк отель» с фондом почти на 3 тыс. мест.