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Четверть россиян сэкономили за счет отказа от путешествий
Отказ от путешествий стал наиболее часто используемым россиянами способом экономии, следует из исследования Ipsos Comcon. Но те же респонденты заявляют, что отдых остается для них одной из важнейших целей на ближайший год
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

От отдыха и путешествий полностью отказались 24% совершеннолетних жителей российских городов с населением от 100 тыс. человек, свидетельствуют данные исследовательской компании Ipsos Comcon, собранные в четвертом квартале прошлого года (данные опроса есть в распоряжении РБК). Полный отказ от поездок — наиболее популярная модель экономии у россиян, констатируют аналитики. На ремонте экономили 21% респондентов, на посещение кафе и ресторанов — 18%, на занятиях спортом и своих увлечениях — 15%, на походах в кино, театры и т.п. — 14%.

При этом 15% россиян заявляют, что не отказались от отдыха и путешествий полностью, но стали меньше тратить на них. В то же время 24% респондентов заявили, что сократили расходы на кино и театры, 22% — на кафе и рестораны.

Несмотря на режим экономии, в среднем одна российская семья (домохозяйство) потратила в 2018 году на поездки по России 44,6 тыс. руб., что на 4% больше, чем в 2017-м, свидетельствуют материалы Ipsos Comcon. Затраты одной семьи на поездки в дальнее зарубежье в среднем составили 97 тыс. руб., что на 15% больше, чем годом ранее.

Респонденты Ipsos Comcon считают путешествия одним из пяти жизненных приоритетов. На ближайший год их планируют 32% жителей крупных городов. Большее значение имеет лишь здоровый образ жизни, о важности которого заявляют 49%. Образование детей называют своей целью 25% респондентов, ремонт квартиры и дачи — 21%, лечение — 20%.

Туроператоры заметили экономию туристов на путешествиях на выездных направлениях и это привело к структурным изменениям в турпродукте, признает исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин. По его словам, некоторые туристы, чтобы совсем не отказываться от путешествия, например, снижают расходы, бронируя отели не пять звезд, а четыре, выбирают более простую категорию номера или сокращают длительность отпуска. Толчин также отмечает, что если раньше туристы покупали по раннему бронированию преимущественно дорогие отели, то теперь даже самые экономичные туристы стараются планировать отдых заранее ради скидки при бронировании на большую глубину, что привело к более высоким темпам раннего бронирования на летний сезон 2019 года.

Предпосылок для существенного роста выездного турпотока топ-менеджер «Интуриста» не видит: в 2019 году себестоимость туров выросла на 15–20% по сравнению с прошлым годом из-за роста стоимости топлива, повышения цен отелями на популярные направления и ослабления рубля.

Курорт vs экскурсия

Самым популярным видом отдыха в России традиционно является поездка на курорт или в дом отдыха. Но, отмечают в Ipsos Comcon, есть различия по федеральным округам. В частности, в Приволжском и Дальневосточном округам жители крупных городов наиболее востребованным видом отдыха называют экскурсии и познавательный туризм. В Поволжье поездка на курорт или в дом отдыха занимает лишь второе по популярности место, а на Дальнем Востоке не входит даже в топ-3, пропуская вперед событийный туризм (посещение фестивалей, спортивных мероприятий и т.п.) и пешие походы.

Из всех россиян, совершивших в прошлом году п​оездки по стране, 25% побывали на черноморском побережье, в Крыму и Москве — по 9%, в Поволжье и Петербурге — по 7%, утверждает Ipsos Comcon.

Авторы: Елена Сухорукова, Сергей Соболев
Теги: Туризм
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