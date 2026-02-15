 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Герасимов рассказал о наступлении российской армии в феврале

Герасимов: армия России заняла 12 населенных пунктов с начала февраля
Сюжет
Военная операция на Украине

Герасимов рассказал о наступлении российской армии в феврале
Video

12 населенных пунктов в зоне военной операции перешли под контроль России с начала февраля 2026 года. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, передала пресс-служба Минобороны. 

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории», — заявил он.

Наиболее упорные бои, по словам начальника Генштаба, идут в зоне ответственности группировки войск «Центр»: военные развивают наступление на Добропольском направлении.

«Продолжается освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое. В Гришино наши подразделения в уличных боях уничтожают подразделения противника, удерживающих позиции в этом населенном пункте. Кроме того, подразделения ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорной», — сказал Герасимов. 

Также российская армия продолжает расширение «полосы безопасности» безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, добавил Герасимов. Он доложил о взятии под контроль Поповки и Сидоровки в Сумской области, а также Чугуновки в Харьковской.

«Соединения группировки войск «Запад» ведут активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности. Продолжается ликвидация остатков группировки противника, блокированной на восточном берегу реки Оскол. В этом районе освобождена Глушкова, ведутся бои в районе Новоосиново», — сказал он.

Материал дополняется

