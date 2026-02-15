Герасимов рассказал о наступлении российской армии в феврале
12 населенных пунктов в зоне военной операции перешли под контроль России с начала февраля 2026 года. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, передала пресс-служба Минобороны.
«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории», — заявил он.
Наиболее упорные бои, по словам начальника Генштаба, идут в зоне ответственности группировки войск «Центр»: военные развивают наступление на Добропольском направлении.
«Продолжается освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое. В Гришино наши подразделения в уличных боях уничтожают подразделения противника, удерживающих позиции в этом населенном пункте. Кроме того, подразделения ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорной», — сказал Герасимов.
Также российская армия продолжает расширение «полосы безопасности» безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, добавил Герасимов. Он доложил о взятии под контроль Поповки и Сидоровки в Сумской области, а также Чугуновки в Харьковской.
«Соединения группировки войск «Запад» ведут активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности. Продолжается ликвидация остатков группировки противника, блокированной на восточном берегу реки Оскол. В этом районе освобождена Глушкова, ведутся бои в районе Новоосиново», — сказал он.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»