Суд в Москве заочно приговорил Чичваркина к девяти годам
Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил основателя «Евросети» Евгения Чичваркина (признан Минюстом иноагентом) к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента, сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.
По данным прокуратуры, Чичваркин признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК, а также ч. 2 ст. 330.1 УК. Следствие считает, что Чичваркин в июле 2024 года, находясь за границей, разместил заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил России в социальной сети.
Суд лишил Чичваркина права на администрирование ресурсов в интернете на срок четыре года и 11 месяцев.
Суд Москвы почти полностью согласился с прошением прокурора в отношении Чичваркина. Так, 13 февраля гособвинение запросило для основателя сети магазинов «Евросеть» девять лет лишения свободы. Защита Чичваркина в свою очередь попросила суд вернуть уголовное дело прокурору или вынести оправдательный приговор, так как предпринимателя должным образом не уведомили.
Чичваркин переехал в Великобританию в 2008 году. В 2022 году он выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В сентябре 2025 года Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал Чичваркина на два месяца.
