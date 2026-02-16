 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд в Москве заочно приговорил Чичваркина к девяти годам

Дорогомиловский суд заочно приговорил Евгения Чичваркина к 9 годам
Суд удовлетворил запрос прокуратуры, Чичваркин был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы. Защита основателя «Евросети» настаивала на оправдательном приговоре или возвращении уголовного дела прокурору
Евгений Чичваркин (признан Минюстом иноагентом)
Евгений Чичваркин (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Gustavo Valiente / Zuma / ТАСС)

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил основателя «Евросети» Евгения Чичваркина (признан Минюстом иноагентом) к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента, сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

По данным прокуратуры, Чичваркин признан виновным по ч. 2 ст. 207.3  УК, а также ч. 2 ст. 330.1  УК. Следствие считает, что Чичваркин в июле 2024 года, находясь за границей, разместил заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил России в социальной сети.

Суд лишил Чичваркина права на администрирование ресурсов в интернете на срок четыре года и 11 месяцев.

Чичваркина, Шендеровича и Резника внесли в перечень экстремистов
Политика
Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом)

Суд Москвы почти полностью согласился с прошением прокурора в отношении Чичваркина. Так, 13 февраля гособвинение запросило для основателя сети магазинов «Евросеть» девять лет лишения свободы. Защита Чичваркина в свою очередь попросила суд вернуть уголовное дело прокурору или вынести оправдательный приговор, так как предпринимателя должным образом не уведомили.

Чичваркин переехал в Великобританию в 2008 году. В 2022 году он выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В сентябре 2025 года Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал Чичваркина на два месяца.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Евгений Чичваркин иноагенты фейк суд приговор
Материалы по теме
Обвинение попросило для Евгения Чичваркина девять лет колонии
Общество
Чичваркина, Шендеровича и Резника внесли в перечень экстремистов
Политика
На Чичваркина составили протокол за участие в нежелательной организации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Акции банка «Санкт-Петербург» прибавили 4% на новостях о дивидендах Инвестиции, 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Голикова раскрыла, сколько людей необходимо экономике России до 2032 года Экономика, 11:21
Российские военные поразили хранилище ГСМ в Полтавской области Политика, 11:18
Росавиация рассказала о работе аэропортов Москвы в условиях снегопада Город, 11:16
«На Играх опасные трассы». Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:15
Спрос на ипотеку в новостройках Москвы вырос за год почти на 40% Недвижимость, 11:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«РИА Новости» рассказало о роли Швейцарии в переговорах в Женеве Политика, 11:12
Manager Magazin узнал о планах Volkswagen урезать расходы на 20% Авто, 11:08
Россиян ожидают трехдневные выходные Общество, 11:08
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Краснодарском крае Общество, 11:01
Конец эры «нашел — сравнил — купил». Что теперь работает на маркетплейсахПодписка на РБК, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 10:57
Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атаки ВСУ Политика, 10:56