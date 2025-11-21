 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Чичваркина, Шендеровича и Резника внесли в перечень экстремистов

Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом)
Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом) (Фото: Gustavo Valiente / Zuma / Global Look Press)

Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом), писатель Виктор Шендерович (признан иноагентом) и бывший депутат петербургского законодательного собрания Максим Резник (также признан иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Также список пополнил экономист Сергей Алексашенко (внесен Минюстом в список иноагентов).

Чичваркин, Шендерович и Резник упоминались в документах по делу участников «Антивоенного комитета России» (признан в России нежелательной организацией). В середине октября ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского, бывшего главы ЮКОСа, признанного иноагентом, и ряда членов «Антивоенного комитета России».

В понедельник Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева (обоих Минюст признал иноагентами). Они также среди фигурантов дела комитета.

На прошлой неделе в этот список попали политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом) и предприниматели Борис Зимин (признан в России иностранным агентом) и Михаил Кокорич.

