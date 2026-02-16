Politico назвало «самую крупную битву» Мюнхенской конференции

Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Главной битвой 62-й Мюнхенской конференции по безопасности стала дискуссия между главой евродипломатии Каей Каллас и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем, пишет Politico.

Среди тем спора — от инициативы американского президента Дональда Трампа о Совете мира по Газе до отношения Вашингтона к своим союзникам.

Каллас подчеркнула, что США нужно, чтобы Европа была «сверхдержавой», чтобы иметь сильного союзника на случай военного конфликта. Об этом она заявила после того как Уолтц обвинил Европу в бездействии, связанном с низким уровнем расходов на оборону в течение многих лет. Первый приоритет блока сегодня — оборона Европы, которая начинается на Украине, подчеркнула Каллас.

Глава евродипломатии также раскритиковала Совет мира за его несбалансированную структуру власти. По ее словам, Каллас организация является личным инструментом Трампа, который «снимает с него всякую ответственность перед палестинцами или Организацией Объединенных Наций (ООН)», сообщает The Guardian.

Уолтц, в свою очередь, заявил, что статус-кво бесконечной войны, при котором ХАМАС контролирует Газу, должен быть нарушен. По его словам, некоторые страны «не готовы выделять миллиарды долларов на восстановление через систему ООН». Газета называет дискуссию Каллас и постпреда США при ООН «ожесточенной перепалкой».

Каллас оказалась победителем еще одной «номинации», которую Politico учредило по итогам конференции, чтобы «разрядить обстановку». Ей присудили награду «худший покерфейс» за реакцию на слова Уолтца о прекращении Вашингтоном нескольких войн. Каллас «не смогла сдержать свой скептицизм», «поджала щеки и надула губы». Ее выражение лица стало символом европейского раздражения по отношению к американцам, говорится в материале.

Она также не поблагодарила Уолтца, когда тот подарил участникам конференции синюю бейсболку с надписью «Сделаем ООН снова великой».

Материал дополняется