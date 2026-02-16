 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico назвало «самую крупную битву» Мюнхенской конференции

Politico: самой крупной битвой в Мюнхене стала дискуссия Каллас и Уолтца
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Главной битвой 62-й Мюнхенской конференции по безопасности стала дискуссия между главой евродипломатии Каей Каллас и постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем, пишет Politico.

Среди тем спора — от инициативы американского президента Дональда Трампа о Совете мира по Газе до отношения Вашингтона к своим союзникам.

Каллас подчеркнула, что США нужно, чтобы Европа была «сверхдержавой», чтобы иметь сильного союзника на случай военного конфликта. Об этом она заявила после того как Уолтц обвинил Европу в бездействии, связанном с низким уровнем расходов на оборону в течение многих лет. Первый приоритет блока сегодня — оборона Европы, которая начинается на Украине, подчеркнула Каллас.

Глава евродипломатии также раскритиковала Совет мира за его несбалансированную структуру власти. По ее словам, Каллас организация является личным инструментом Трампа, который «снимает с него всякую ответственность перед палестинцами или Организацией Объединенных Наций (ООН)», сообщает The Guardian.

Уолтц, в свою очередь, заявил, что статус-кво бесконечной войны, при котором ХАМАС контролирует Газу, должен быть нарушен. По его словам, некоторые страны «не готовы выделять миллиарды долларов на восстановление через систему ООН». Газета называет дискуссию Каллас и постпреда США при ООН «ожесточенной перепалкой».

«Между Европой и США пропасть». Заявления мировых лидеров в Мюнхене
Политика
Мюнхен, Германия

Каллас оказалась победителем еще одной «номинации», которую Politico учредило по итогам конференции, чтобы «разрядить обстановку». Ей присудили награду «худший покерфейс» за реакцию на слова Уолтца о прекращении Вашингтоном нескольких войн. Каллас «не смогла сдержать свой скептицизм», «поджала щеки и надула губы». Ее выражение лица стало символом европейского раздражения по отношению к американцам, говорится в материале.

Она также не поблагодарила Уолтца, когда тот подарил участникам конференции синюю бейсболку с надписью «Сделаем ООН снова великой». 

Материал дополняется

Дарья Лебедева
Мюнхенская конференция Европа Кая Каллас Майк Уолтц
Кая Каллас
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Майк Уолтц фото
Майк Уолтц
политик
31 января 1974 года
