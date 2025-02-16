WP узнала об угрозе антитеррористическим программам США из-за Трампа

Приостановка Трампом зарубежной помощи привела к тому, что без финансирования остались программы, связанные с помощью США другим странам в борьбе с терроризмом в Африке и на Ближнем Востоке

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Приостановка президентом США Дональдом Трампом программ помощи другим странам поставила под угрозу финансирование проектов, направленных на борьбу с терроризмом в Африке и на Ближнем Востоке, заявили источники The Washington Post (WP).

Речь идет о программе «Помощь в борьбе с терроризмом», которая направлена на повышение способности союзников США реагировать на террористические угрозы, исходящие от сомалийской группировки «Аш-Шабаб», «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) в Западной Африке и «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) на Ближнем Востоке. В 2023 году на эти цели было выделено $264 млн.

«Нельзя просто сказать своим партнерам: «Вы уволены». Все, что мы предоставляем им — от обучения и оборудования до общих рекомендаций, — по определению является иностранной помощью, большая часть которой стала для них необходимой для поддержания операций, которые мы навязали, чтобы «сохранить Америку в безопасности!», заявил бывший американский представитель по вопросам безопасности.

Газета отмечает, что приостановка помощи привела к замораживанию проектов в Кении, Бенине, Сомали, Кот-д’Ивуаре, которые прямо или косвенно позволяли бороться с террористическими угрозами. В то же время в Африке продолжается распространение терроризма. Также из-за непоступления финансирования есть проблемы с обеспечением безопасности лагерей в Ираке и Сирии, где содержатся связанные с ИГ лица.

Подписанный Трампом в первый день президентства 20 января указ о приостановке иностранной помощи на 90 дней коснулся гуманитарных программ, в первую очередь тех, которые финансировало агентство США по международному развитию (USAID), созданное в 1961 году президентом Джоном Кеннеди.

Президент обвинял структуру в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию агентства. Конгрессмен-республиканец Скотт Перри, на этой неделе выступая в палате представителей, вовсе заявил, что средства, выделявшиеся USAID, оказывались у запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида», «Исламское государство», «Талибан», «Боко Харам».