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Смерть Навального в колонии ,  
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В больнице заявили о получасовых попытках реанимировать Навального

Лабытнангская больница: медики пытались реанимировать Навального более получаса
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Смерть Навального в колонии
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Прибывшие в колонию медики предпринимали попытки реанимировать оппозиционера Алексея Навального более получаса, заявили ТАСС в Лабытнангской городской больнице.

Навальный умер 16 февраля в колонии № 3 «Полярный волк», сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сообщению ведомства, ему стало плохо во время прогулки, потом он потерял сознание. Была вызвана скорая, медики пытались реанимировать Навального, но позже они констатировали смерть, указали в службе.

ФСИН направила комиссию в колонию, где содержался оппозиционер, проверку по факту его смерти начало управление Следственного комитета по ЯНАО.

Что известно о смерти Алексея Навального в колонии
Политика
Алексей Навальный

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (Минюст включил ее в реестр иноагентов) после сообщения ФСИН заявила, что у сторонников оппозиционера «нет никаких подтверждений» его смерти. В Харп, где находится колония, вылетел адвокат Навального, добавила она.

В Кремле заявили, что причину смерти Навального должны установить медики. ФСИН, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, проводит проверку.

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