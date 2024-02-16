Песков сообщил, что у Кремля нет информации о причинах смерти Навального

Алексей Навальный (справа) (Фото: Евгения Новоженина / File Photo / Reuters)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что проверкой в связи со смертью Алексея Навального занимается ФСИН, причину произошедшего должны выяснить медики. У Кремля информации о причинах случившегося нет, подчеркнул он.

Владимиру Путину доложили о произошедшем, сообщил Песков спецкорру «Коммерсанта» Андрею Колесникову. «Да, ему доложено. Разбираться будут медики», — сказал он.

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