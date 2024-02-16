Украина решила купить турецкие истребители KAAN
Украина приобретет турецкие истребители проекта KAAN, сообщил украинский посол Василий Боднар в интервью CNN Türk.
«Я считаю, что у KAAN есть весь потенциал, чтобы конкурировать с F-35 и F-22, это история будущего. Так что, как мы уже говорили, если нам удастся превратить это в историю успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, так и на Западе, мы станем одними из самых могущественных в регионе», — сказал Боднар.
Консорциум украинских компаний участвует в разработке двигателя для истребителя KAAN, продолжил посол, переговоры начались еще до начала полномасштабного конфликта.
KAAN — проект истребителя пятого поколения, его разрабатывают с 2016 года для замены устаревшего турецкого парка F-16, списание которых планируют начать в 2030-х годах. Истребитель способен развивать максимальную скорость 1,8 Маха благодаря сдвоенным двигателям.
В прошлом марте самолет впервые проехал по взлетно-посадочной полосе. Первый полет планируется совершится «очень скоро», пообещал глава Управления оборонной промышленности (SSB) Халук Гёргюн. Массовый выпуск планируется наладить к 2028 году.
Параллельно Турция начала разработку истребителя шестого поколения с интеграцией искусственного интеллекта.
Ранее Нидерланды, Бельгия и Дания пообещали передать Украине несколько десятков собственных истребителей. Первые украинские пилоты в конце 2023 года завершили первый этап обучения в Великобритании.
Москва осуждает поставки военной техники Украине. Минобороны России прогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»
Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий
Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео
⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»
Венгрия заблокировала
13-й пакет санкций против России. Подробности
Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка
В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает
В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото
Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри