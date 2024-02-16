Украина решила купить турецкие истребители KAAN

Украина участвует в разработке турецкого истребителя пятого поколения и планирует приобрести его. Массовый выпуск планируется начать через четыре года. Москва осуждает поставки Киеву вооружений

Истребитель TAI TF Kaan (Фото: Dimir / Wikipedia)

Украина приобретет турецкие истребители проекта KAAN, сообщил украинский посол Василий Боднар в интервью CNN Türk.

«Я считаю, что у KAAN есть весь потенциал, чтобы конкурировать с F-35 и F-22, это история будущего. Так что, как мы уже говорили, если нам удастся превратить это в историю успеха и предотвратить влияние третьих сторон как на Востоке, так и на Западе, мы станем одними из самых могущественных в регионе», — сказал Боднар.

Консорциум украинских компаний участвует в разработке двигателя для истребителя KAAN, продолжил посол, переговоры начались еще до начала полномасштабного конфликта.

KAAN — проект истребителя пятого поколения, его разрабатывают с 2016 года для замены устаревшего турецкого парка F-16, списание которых планируют начать в 2030-х годах. Истребитель способен развивать максимальную скорость 1,8 Маха благодаря сдвоенным двигателям. В прошлом марте самолет впервые проехал по взлетно-посадочной полосе. Первый полет планируется совершится «очень скоро», пообещал глава Управления оборонной промышленности (SSB) Халук Гёргюн. Массовый выпуск планируется наладить к 2028 году. Параллельно Турция начала разработку истребителя шестого поколения с интеграцией искусственного интеллекта.

Ранее Нидерланды, Бельгия и Дания пообещали передать Украине несколько десятков собственных истребителей. Первые украинские пилоты в конце 2023 года завершили первый этап обучения в Великобритании.

Москва осуждает поставки военной техники Украине. Минобороны России прогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.

