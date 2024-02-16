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Политика ,  
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Архитектор санкций против России вернется в Белый дом

Координатор санкций против России Далип Сингх вернется в Белый дом спустя 2 года
Главный разработчик экономических санкций против России, экс-заместитель главы Национального совета Белого дома Далип Сингх возвращается на этот пост, пишут Axios и Bloomberg. Он покинул администрацию весной 2022-го
Фото: Oliver Conteras / CNP / Global Look Press
Фото: Oliver Conteras / CNP / Global Look Press

Бывший заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх вернется на эту должность спустя почти два года, сообщают Bloomberg и Axios. Сингх был главным разработчиком экономических санкций против России, в частности, отключения от международной системы SWIFT.

По данным Bloomberg, теперь он будет работать над рядом инициатив, включая укрепление цепочек поставок, помощь в реформировании Всемирного банка, решение долговых проблем на глобальном Юге, расширение американской альтернативы китайской инициативе «Один пояс, один путь» и разработку мер государственного управления экономикой «для противодействия противникам».

Представители Белого дома отказались от комментариев агентству.

Axios пишет, что Сингх также будет помогать координировать позицию США на саммитах G7 и G20. Издание отмечает, что назначение происходит на фоне того, что конгресс США не может согласовать выделение дополнительной помощи Киеву. Россия осуждает помощь Украине.

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Сингх покинул Белый дом весной 2022 года. Washihgton Post писала, что он взял длительный отпуск "по семейным обстоятельствам". Позже в том же году Сингх занял пост главного глобального экономиста в PGIM Fixed Income, управляющей активами, сообщает Bloomberg. До прихода в Белый дом он занимал должность руководителя отдела рынков в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Его должность в администрации президента США занял бывший инвестиционный стратег BlacRock и главный экономический советник вице-президента Майк Пайл. Как пишет Bloomberg, он покинет Белый дом в этом месяце, чтобы вернуться в Нью-Йорк, где осталась его семья.

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