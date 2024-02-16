Архитектор санкций против России вернется в Белый дом

Координатор санкций против России Далип Сингх вернется в Белый дом спустя 2 года

Главный разработчик экономических санкций против России, экс-заместитель главы Национального совета Белого дома Далип Сингх возвращается на этот пост, пишут Axios и Bloomberg. Он покинул администрацию весной 2022-го

Фото: Oliver Conteras / CNP / Global Look Press

Бывший заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх вернется на эту должность спустя почти два года, сообщают Bloomberg и Axios. Сингх был главным разработчиком экономических санкций против России, в частности, отключения от международной системы SWIFT.

По данным Bloomberg, теперь он будет работать над рядом инициатив, включая укрепление цепочек поставок, помощь в реформировании Всемирного банка, решение долговых проблем на глобальном Юге, расширение американской альтернативы китайской инициативе «Один пояс, один путь» и разработку мер государственного управления экономикой «для противодействия противникам».

Представители Белого дома отказались от комментариев агентству.

Axios пишет, что Сингх также будет помогать координировать позицию США на саммитах G7 и G20. Издание отмечает, что назначение происходит на фоне того, что конгресс США не может согласовать выделение дополнительной помощи Киеву. Россия осуждает помощь Украине.

Сингх покинул Белый дом весной 2022 года. Washihgton Post писала, что он взял длительный отпуск "по семейным обстоятельствам". Позже в том же году Сингх занял пост главного глобального экономиста в PGIM Fixed Income, управляющей активами, сообщает Bloomberg. До прихода в Белый дом он занимал должность руководителя отдела рынков в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Его должность в администрации президента США занял бывший инвестиционный стратег BlacRock и главный экономический советник вице-президента Майк Пайл. Как пишет Bloomberg, он покинет Белый дом в этом месяце, чтобы вернуться в Нью-Йорк, где осталась его семья.