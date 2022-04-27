WP сообщила об уходе координатора санкций США в длительный отпуск
Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который координирует разработку антироссийских санкций, планирует уйти в длительный отпуск (leave of adsence), пишет The Washington Post со ссылкой на трех источников. Информацию также подтвердили источники Bloomberg.
По их данным, у Сингха возникли «семейные обстоятельства». Отпуск должен начаться со следующего месяца, однако точное время и длительность неизвестны.
Washington Post пишет, что Белый дом пока решает, кем заменить Сингха во время его отсутствия. Среди кандидатур — старший советник вице-президента по экономике США Майк Пайл.
Газета также сообщает, что правоохранители расследуют инцидент, произошедший в феврале, в ходе которого неизвестный проник в дом Сингха. Это случилось через несколько дней после того, как США, при участии чиновника, начали вводить санкции в отношении России из-за проведения операции на Украине. Однако доказательств связи преступления и работы Сингха в администрации президента пока нет, пишет WP со ссылкой на источник.
Представитель Белого дома сообщил, что уход Сингха в отпуск не связан со взломом его дома.
США ввели несколько пакетов санкций против России, включая санкции в отношении банковского сектора, экспортно-импортные ограничения, персональные санкции.
В начале апреля Сингх заявлял, что США намерены добиться лишения России всех доходов от экспорта газа и нефти. Кроме того, Вашингтон хочет «разрушить» статус России как ведущего поставщика энергоносителей. В начале марта США запретили импорт российских нефти и газа. Теперь Вашингтон делает все возможное, чтобы помочь Европе снизить зависимость от российских поставок, подчеркивал Сингх.