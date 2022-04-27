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WP сообщила об уходе координатора санкций США в длительный отпуск

Далип Сингх уйдет в отпуск «по семейным обстоятельствам», уточнили источники газеты. В Белом доме пока не решили, кто его заменит, но, возможно, это будет старший советник вице-президента по экономике Майкл Пайл
Далип Сингх
Далип Сингх (Фото: Leah Millis / Reuters)

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который координирует разработку антироссийских санкций, планирует уйти в длительный отпуск (leave of adsence), пишет The Washington Post со ссылкой на трех источников. Информацию также подтвердили источники Bloomberg.

По их данным, у Сингха возникли «семейные обстоятельства». Отпуск должен начаться со следующего месяца, однако точное время и длительность неизвестны.

Washington Post пишет, что Белый дом пока решает, кем заменить Сингха во время его отсутствия. Среди кандидатур — старший советник вице-президента по экономике США Майк Пайл.

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Газета также сообщает, что правоохранители расследуют инцидент, произошедший в феврале, в ходе которого неизвестный проник в дом Сингха. Это случилось через несколько дней после того, как США, при участии чиновника, начали вводить санкции в отношении России из-за проведения операции на Украине. Однако доказательств связи преступления и работы Сингха в администрации президента пока нет, пишет WP со ссылкой на источник.

Представитель Белого дома сообщил, что уход Сингха в отпуск не связан со взломом его дома.

США ввели несколько пакетов санкций против России, включая санкции в отношении банковского сектора, экспортно-импортные ограничения, персональные санкции.

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В начале апреля Сингх заявлял, что США намерены добиться лишения России всех доходов от экспорта газа и нефти. Кроме того, Вашингтон хочет «разрушить» статус России как ведущего поставщика энергоносителей. В начале марта США запретили импорт российских нефти и газа. Теперь Вашингтон делает все возможное, чтобы помочь Европе снизить зависимость от российских поставок, подчеркивал Сингх.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
санкции Белый дом Администрация президента США
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