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Политика ,  
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Reuters узнал о планах повысить Кирби до помощника президента США

Reuters: Джон Кирби станет помощником президента США в сфере нацбезопасности

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби получит повышение и станет помощником президента, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным собеседника агентства, Кирби получит новую должность — он станет советником Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности и получит повышение с заместителя помощника до помощника президента.

В частности, в рамках новой структуры Кирби наймет «небольшой штат сотрудников, которым поручат помогать ему синхронизировать послания администрации по вопросам национальной безопасности в дополнение к повседневной работе с прессой».

Штаб будет работать в рамках пресс-службы Совета нацбезопасности США, которую возглавляет Эдриен Уотсон. По словам собеседника Reuters, Кирби будет выходить с брифингами в случае, если вопросы национальной безопасности станут «доминирующей темой дня».

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Фото:Reuters

В январе портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме растет напряженность между пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер и Джоном Кирби. Они регулярно выходят с брифингами к журналистам, на которых Жан-Пьер больше времени уделяет внутренней политике, а Кирби — внешней.

В общении с коллегами, по словам собеседников портала, координатор по коммуникациям говорил о своем желании занять место пресс-секретаря Белого дома. Жан-Пьер же собирается сохранить за собой пост после возможного переизбрания президента Джо Байдена на новый срок. Неназванный представитель Белого дома, тесно сотрудничающий и с Кирби, и с Жан-Пьер, сказал Axios, что никакого соперничества между ними нет, только «коллегиальное взаимопонимание и сотрудничество».

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