Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар назвал «взаимное признание» конечной целью переговоров по нормализации отношений между Сербией и Косово. «Взаимное признание?! Мечтайте!» — заявил президент

Президент Сербии Александр Вучич, говоря о признании Белградом независимости Косово, заявил: «Мечтайте». Его слова приводит Novosti.rs.

Вучич обратился к гражданам через свой аккаунт в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Buducnost srbijeav и опроверг утверждения, что он просит об амнистии для своей семьи, а не о спасении сербского народа в Косово и Метохии. «Взаимное признание?! Мечтайте!» — сказал Вучич.

По словам главы республики, его семья остается в Сербии, как и он сам. Он заверил, что будет защищать сербов.

«Да здравствует Сербия!» — заключил президент.

Глава Европейского движения косовских сербов Рада Трайкович заявила, что Вучич добивается от США амнистии для себя, своей семьи и окружения в обмен на согласие на предложения Запада по решению косовского вопроса.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью The Pavlovic Today заявил, что США «полностью поддерживают диалог при содействии ЕС, направленный на нормализацию отношений», и что «конечной целью должно быть взаимное признание». «Мы считаем, что все страны региона должны признать друг друга, должны снизить торговые барьеры, должны помочь решить некоторые проблемы, оставшиеся с 1990-х годов, и двигаться вперед к европейской интеграции», — сказал Эскобар.

Премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти написал в «Твиттере», что Приштина принимает предложение ЕС о нормализации отношений с Сербией.

Франко-германский план был представлен заинтересованным сторонам в конце 2022 года, но текст не был официально распространен. В ноябре издание Euractiv опубликовало вариант этого документа, полученный «из надежного источника» и состоящий из девяти пунктов. В нем говорится, что Косово и Сербия будут стремиться в ЕС и разрешать существующие проблемы путем переговоров, воздерживаясь от применения силы. Также они обязуются уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость границы. Косово и Сербия также должны согласиться с тем, что ни одна из двух сторон не может представлять другую в международной сфере и действовать от ее имени. Стороны должны открыть на территории друг друга собственные представительства. Предполагается заключение дополнительных соглашений в области экономики, транспорта, связи, судебной системы, здравоохранения, культуры, спорта, окружающей среды.

Вучич заявлял, что Германия, Франция, Италия, Великобритания и США предъявили ему ультиматум, согласно которому он либо соглашается с предложениями, либо Сербию ожидает прекращение переговоров о вступлении в ЕС и любых инвестиций в страну.