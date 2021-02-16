СМИ узнали об ответе Беглова на претензии к его декларации о доходах

В конце декабря члены «Открытой России» заявили, что губернатор не задекларировал пользование резиденцией в поселке Комарово. Беглов утверждает, что отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо

Александр Беглов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской суд возражения на коллективный иск горожан, которые потребовали установить факт нарушения в его декларации о доходах. Об этом пишет «Коммерсантъ», возражения есть в распоряжении газеты.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Согласно возражениям Беглова, он отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо. Таким образом не были реализованы какие-либо властные полномочия, затрагивающие интересы истцов, утверждает он. Достоверность сведений в декларации контролирует управление президента по противодействию коррупции, указывается в документе.

Коллективный иск горожане подали в конце декабря. По мнению истцов, Беглов не задекларировал пользование загородной резиденцией в поселке Комарово. По данным организации, резиденция находится на балансе администрации города и предоставлена губернатору на безвозмездной основе.