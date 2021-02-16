СМИ узнали об ответе Беглова на претензии к его декларации о доходах

Обращение активистов в суд в том числе связано с тем, что ранее суд лишил нескольких оппозиционных депутатов мандатов за незначительные, по их мнению, нарушения в декларациях — неуказанный нулевой счет или неуказанный уплаченный налог в размере 705 руб., пояснили в пресс-службе «Открытой России» (признана иностранным агентом). «При этом сам Беглов, запустивший процедуру лишения мандатов, не указал в своей декларации шикарную дачу, на которой постоянно проживает», — заявил исполнительный директор организации Пивоваров.
В пресс-службе Беглова «РБК Петербург» после подачи иска в декабре указали, что резиденция находится в оперативном управлении администрации губернатора Санкт-Петербурга и не должна быть включена в декларацию губернатора. «Указанный объект используется для обеспечения официальных мероприятий губернатора и правительства Санкт-Петербурга, — сообщили в пресс-службе.
Также Беглов указал, что отзыв губернатора можно провести только в случае признания незаконным изданного им правового акта или в случае иного грубого нарушения, повлекшего массовое нарушение прав граждан, следует из возражения. На основании этого Беглов попросил суд отказать в удовлетворении иска. РБК направил запрос в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В «Открытой России», члены которой стали инициаторами иска, назвали аргументы Беглова несостоятельными. «В требованиях ничего не сказано про отзыв губернатора, может, в администрации нас неправильно поняли», — заявила «Коммерсантъ» председатель организации Анастасия Буракова. По ее словам, приведенные доводы частично не относятся к предмету рассматриваемого дела.
Управляющий партнер юридического бюро «А плюс» Василий Мельник в беседе «Коммерсантъ» сообщил, что на действия губернатора как госслужащего распространяется закон «О государственной гражданской службе. В нем сказано, что если гражданский служащий предоставляет заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, то утрачивает доверие и должен быть уволен, указал Мельник. По его словам, исключения возможны только при незначительных неточностях.