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СМИ узнали об ответе Беглова на претензии к его декларации о доходах

В конце декабря члены «Открытой России» заявили, что губернатор не задекларировал пользование резиденцией в поселке Комарово. Беглов утверждает, что отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо
Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской суд возражения на коллективный иск горожан, которые потребовали установить факт нарушения в его декларации о доходах. Об этом пишет «Коммерсантъ», возражения есть в распоряжении газеты.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Согласно возражениям Беглова, он отчитывается о доходах и имуществе как частное, а не должностное лицо. Таким образом не были реализованы какие-либо властные полномочия, затрагивающие интересы истцов, утверждает он. Достоверность сведений в декларации контролирует управление президента по противодействию коррупции, указывается в документе.

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Коллективный иск горожане подали в конце декабря. По мнению истцов, Беглов не задекларировал пользование загородной резиденцией в поселке Комарово. По данным организации, резиденция находится на балансе администрации города и предоставлена губернатору на безвозмездной основе.

Обращение активистов в суд в том числе связано с тем, что ранее суд лишил нескольких оппозиционных депутатов мандатов за незначительные, по их мнению, нарушения в декларациях — неуказанный нулевой счет или неуказанный уплаченный налог в размере 705 руб., пояснили в пресс-службе «Открытой России» (признана иностранным агентом). «При этом сам Беглов, запустивший процедуру лишения мандатов, не указал в своей декларации шикарную дачу, на которой постоянно проживает», — заявил исполнительный директор организации Пивоваров.

В пресс-службе Беглова «РБК Петербург» после подачи иска в декабре указали, что резиденция находится в оперативном управлении администрации губернатора Санкт-Петербурга и не должна быть включена в декларацию губернатора. «Указанный объект используется для обеспечения официальных мероприятий губернатора и правительства Санкт-Петербурга, — сообщили в пресс-службе.

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Также Беглов указал, что отзыв губернатора можно провести только в случае признания незаконным изданного им правового акта или в случае иного грубого нарушения, повлекшего массовое нарушение прав граждан, следует из возражения. На основании этого Беглов попросил суд отказать в удовлетворении иска. РБК направил запрос в пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В «Открытой России», члены которой стали инициаторами иска, назвали аргументы Беглова несостоятельными. «В требованиях ничего не сказано про отзыв губернатора, может, в администрации нас неправильно поняли», — заявила «Коммерсантъ» председатель организации Анастасия Буракова. По ее словам, приведенные доводы частично не относятся к предмету рассматриваемого дела.

Управляющий партнер юридического бюро «А плюс» Василий Мельник в беседе «Коммерсантъ» сообщил, что на действия губернатора как госслужащего распространяется закон «О государственной гражданской службе. В нем сказано, что если гражданский служащий предоставляет заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, то утрачивает доверие и должен быть уволен, указал Мельник. По его словам, исключения возможны только при незначительных неточностях.

Автор
Анастасия Батманова
При участии
Любовь Порываева
Санкт-Петербург Александр Беглов губернатор декларация
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