Власти Костромской области пояснили слова губернатора о коррупции

В пресс-службе Сергея Ситникова заявили, что СМИ неверно трактовали его высказывание. Губернатор не критиковал антикоррупционное законодательство, а говорил о недостатках антикоррупционных мер

Сергей Ситников (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Губернатор Костромской области Сергей Ситников, который заявил, что страшнее коррупции может быть борьба с ней, говорил о недостатках некоторых коррупционных мер, а не выступал с критикой антикоррупционного законодательства. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе главы региона.

«Что сейчас, к сожалению, некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство — ничего подобного не было», — заявили там.

В пресс-службе напомнили, что один из журналистов в ходе пресс-конференции с губернатором задал ему вопрос, на каких условиях была предоставлена аренда зала, в котором проходило мероприятие. Организаторы сообщили, что помещение предоставили бесплатно, после чего корреспондент поинтересовался, можно ли считать это коррупцией.

Как отметили костромские власти, журналист, скорее всего, посчитал это нарушением закона. Ситников в ответ на это заявил, что вряд ли можно считать «проведение такого общественно-значимого и общественно-полезного мероприятия как встреча со СМИ» коррупционным подарком конкретно губернатору.