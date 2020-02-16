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Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции

По мнению Сергея Ситникова, хуже коррупции может быть борьба с ней. Так он ответил на вопрос о бесплатном предоставлении помещения в костромском отеле, где прошла его пресс-конференция
Сергей Ситников (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией. Видеозапись его выступления опубликована в группе «ВГТРК Кострома» в соцсети «Вконтакте».

«А что страшнее самой коррупции, знаете — нет? Борьба с коррупцией», — заявил губернатор. «К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе», — добавил глава региона.

Ситников отметил, что в настоящий момент начинают возникать несуразные вопросы. «Мы сегодня договорились до того, что жена, если тебе бритвенные принадлежности вдруг подарит, — а не относится ли это к коррупции?» — привел он пример.

Тему коррупции затронул корреспондент издания «7х7» Алексей Уханков. В ходе пресс-конференции, которая проходила в конференц-зале отеля «Островский», он поинтересовался у губернатора об условиях аренды помещения для мероприятия. В ответ на это Ситников заявил, что владелец отеля предоставил его бесплатно, после чего журналист уточнил, можно ли считать это проявлением коррупции.

«Если бы мы сегодня собрались группой товарищей за тепленьким столом и все это было бесплатно, наверное, все это точно так можно было оценивать», — заявил глава региона. По его словам, если же помещение используется «для общественных целей», в том числе встреч с журналистами, то «подход все-таки другой».

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В 2016 году в интервью изданию ПАСМИ Ситников говорил, что главная проблема борьбы с коррупцией — это отношение граждан к этому явлению. «Мы много говорим о том, что коррупция — это плохо, что коррумпированности власти допускать нельзя», — заявил он и добавил, что при этом большинство из тех, кто попадает в сложную ситуацию, «сами пытаются дать взятку инспектору ГИБДД или врачу, сунуть денежную купюру почтальону, который разносит пенсию и так далее».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Костромская область, Сергей Ситников, Коррупция
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