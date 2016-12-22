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Верховный суд отказал Собчак в иске об отмене регистрации Путина
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Верховный суд отказал Собчак в иске об отмене регистрации Путина
Выборы президента России, 16 фев, 14:06
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Верховный суд отказал Собчак в иске об отмене регистрации Путина
В ходе рассмотрения жалобы в суде представитель прокуратуры подчеркнул, что Собчак ошибочно толкует законы. Представитель телеведущей заявила, что ее команда планирует направить повторный иск
Ксения Собчак (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Верховный суд России не удовлетворил иск Ксении Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента, сообщили РБК в пресс-службе суда. «В удовлетворении заявления отказать», — зачитал решение сотрудник пресс-службы.

Вердикт огласил судья Николай Романенков.

Собчак в своем исковом заявлении просила отменить решение ЦИК о регистрации Путина кандидатом на выборах. Она настаивала, что нынешний глава государства не может выдвигаться, потому что «уже неоднократно» был президентом ранее. Телеведущая отмечала, что он уже трижды был избран, а также исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина. Кроме того, Собчак указывала: «Заявление президента Медведева о поддержке Путина в 2011 году было уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой».

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Прокуратура сочла доводы кандидата несостоятельными. В ходе заседания Верховного суда прокурор заявил, что они «основаны на ошибочном толковании права».

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила РБК, что команда кандидата планирует подать повторный иск. «Разумеется, обязательно будем», — ответила она на соответствующий вопрос РБК.

В Центризбиркоме, реагируя на подачу иска в Верховный суд, заявили, что интерес Собчак к вопросу регистрации кандидатуры Путина «удивляет». Зампред комиссии Николай Булаев подчеркнул: «Запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет».

Статья 81 главы 4 Конституции гласит: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд».

Выборы состоятся 18 марта. До участия в них ЦИК допустила Собчак и Путина, а также Владимира Жириновского, Григория Явлинского, Павла Грудинина, Бориса Титова, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина.

В Кремле запустили проект, призванный повысить явку на выборах, рассказывали собеседники РБК, близкие к президентской администрации. Упор делается на сотрудников промышленных предприятий, отметили они. Один из собеседников подчеркнул, что этот проект направлен на «информирование о кампании», а не на «принуждение к голосованию».

Кроме того, в декабре прошлого года источники, близкие к президентской администрации, и собеседник, близкий к руководству одного из российских регионов, рассказывали об установке Кремля на превращение выборов в праздник.

Авторы: Илья Немченко, Андрей Гатинский, Евгения Кузнецова.
Теги: Ксения Собчак , Верховный суд , Владимир Путин
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