Минобороны сообщило о попытке ВСУ установить свой флаг в Купянске

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны России сообщило, что украинские военные попытались установить свой флаг на здании администрации в Купянске, чтобы обозначить свое присутствие в городе. Сделано это было при помощи беспилотного летательного аппарата.

«Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены», — говорится в сообщении военного ведомства.

20 ноября прошлого года глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска взяли Купянск под контроль. Тогда же Минобороны опубликовало кадры присутствия военнослужащих в различных районах города. Владимир Путин позже заявил, что контроль над Купянском был установлен в начале ноября. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало о попытках ВСУ контратаковать и уничтожении украинских диверсионно-разведывательных групп.