Политика⁠,
0

Литва обвинила ГРУ в причастности к поджогу склада с помощью для Украины

Литва обвинила российскую разведку в причастности к поджогу предприятия, где хранилась помощь для Киева. В деле — шесть иностранцев, включая граждан России и Белоруссии. Москва ранее отвергала причастность к диверсиям в ЕС
Фото: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Литовские власти обвинили Главное разведывательное управление (ГРУ) России в двух попытках поджога объектов, связанных с поставкой военной помощи Украине. Об этом говорится в совместном заявлении литовской полиции и прокуратуры.

«Данные досудебного расследования, проведенного в Литве, позволяют с достаточной степенью вероятности предположить, что попытки саботажа в Шяуляе были совершены по указанию и в интересах ГРУ России», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было передано прокуратурой в суд. В нем фигурируют шесть иностранцев, которых обвиняют в попытке совершить теракт путем поджога предприятия UAB TVC Solutions в городе Шяуляй в сентябре 2024 года. Там хранилась военная помощь общей стоимостью около €1,5 млн, при этом серьезного ущерба здание не понесло. Всего им предъявлены обвинения по нескольким статьям — участие в организованной террористической группе, финансирование террористической деятельности и неудавшаяся попытка совершения теракта.

Среди обвиняемых — гражданин Испании, гражданин Колумбии, человек с двойным гражданством Испании и Колумбии, а также граждане Кубы, России и Белоруссии. Досудебное расследование продолжается в отношении еще четырех подозреваемых, добавили в прокуратуре.

Литва обвинила Россию в поджоге IKEA из-за желто-синих фирменных цветов
Политика
Фото:Jens Schicke / Imago / Global Look Press

Заместитель начальника криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас заявил, что преступления были «согласованы и координированы группой лиц, проживающих в России и связанных с ГРУ», передает Reuters. По его словам, та же группа может быть причастна к попыткам поджогов в Польше, Румынии и Чехии. Следствие считает, что все задержанные имели связи с Россией — через учебу, поездки или знакомства — и получали за выполнение заданий вознаграждение до €10 тыс. Литва уже выдала международные ордера на арест еще троих подозреваемых и добивается экстрадиции одного из них из Колумбии, добавил Бригинас.

Москва не раз отвергала заявления Запада о причастности к различного рода диверсиям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обвинения в вербовке Россией граждан других стран для осуществления диверсий на Западе ничем не обоснованы и являются не более чем разжиганием «русофобской истерии».

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Литва Россия поджог Российская разведка
Как руководителю найти опору?
