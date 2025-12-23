Верховный суд разъяснил, когда критика политиков разжигает ненависть

Критика политиков, общественных деятелей и религиозных объединений сама по себе, без публичных призывов к насилию, не должна рассматриваться как экстремизм, решил пленум Верховного суда

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Пленум Верховного суда внес изменения и дополнения в ранее принятое постановление пленума о судебной практике по уголовным делам экстремистской направленности, передает корреспондент РБК.

Верховный суд внес изменения в пункт о возбуждении ненависти или вражды: было уточнено понятие публичности, раскрыто содержание таких действий и отдельно подчеркнуто, что критика организаций, идеологий и деятелей сама по себе не является экстремизмом, а также детально разъяснены условия наступления ответственности с учетом предыдущего административного наказания или судимости.

Пленум указал, что уголовная ответственность наступает не за любой факт изображения или показа экстремистской атрибутики и символики, а только при наличии пропаганды или публичного демонстрирования в запрещенном законом смысле и при условии, что лицо ранее было привлечено к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Под пропагандой понимаются умышленные действия, направленные на формирование у других людей положительного или оправдывающего отношения к нацизму, экстремистской идеологии или организациям, связанным с ними, либо представления о допустимости их использования. Публичное демонстрирование — это осознанный показ такой символики другим лицам, в том числе через интернет, размещение изображений, использование символов на предметах одежды, аксессуарах или в виде татуировок.

В то же время пленум обратил внимание на то, что использование нацистской символики в научных, образовательных, художественных, публицистических целях или в контексте осуждения нацизма и экстремизма, когда формируется негативное отношение к этим идеологиям и отсутствуют признаки их оправдания или популяризации, не признается экстремистской деятельностью и не влечет уголовной ответственности.

Пленум также разъяснил вопрос критики политиков, общественных и религиозных деятелей, а также организаций и идеологий. Пленум подчеркнул, что сама по себе критика — даже резкая — политических организаций, идеологических или религиозных объединений, их взглядов, решений и действий, равно как и критика конкретных политических или общественных деятелей в связи с исполнением ими своих полномочий или их общественной позицией, не является разжиганием ненависти или вражды. Закон допускает выражение несогласия, обсуждение и оценку убеждений, традиций, обычаев и деятельности таких лиц и организаций.

Однако критика перестает быть допустимой, если она переходит в утверждения о необходимости насилия, репрессий, депортаций, дискриминации или иных противоправных действий в отношении людей по признакам их национальности, расы, религии, происхождения, пола или принадлежности к социальной группе.

В части разжигания ненависти или вражды пленум уточнил, что уголовная ответственность наступает только при публичных действиях, то есть когда высказывания или материалы рассчитаны на восприятие неопределенным кругом лиц — через митинги, выступления, публикации, интернет, массовые рассылки и аналогичные формы. Важны не только слова, но и контекст, цель, форма подачи информации и ее возможное влияние на других лиц, говорится в постановлении.

Кроме того, Верховный суд уточнил правила соотношения административной и уголовной ответственности, включая обязанность суда проверять законность, исполнение и сроки административного наказания, а также последствия выявленных нарушений для рассмотрения уголовного дела, в том числе в особом порядке.

Судья Верховного суда Татьяна Ермолаева, представившая проект постановления, отметила на заседании, что на оперативном совещании Совета безопасности 13 декабря прошлого года Верховному суду было предложено «изучить практику рассмотрения судами дел об административных правонарушениях и преступлениях экстремистской направленности» и при необходимости дополнить разъяснения пленума по этим вопросам.

Проект отправлялся для изучения в суды, ведущие профильные образовательные учреждения, обсуждался на заседании рабочей группы с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, в том числе Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции, МВД, представителями адвокатского сообщества, правозащитниками, рассказала Ермолаева. В результате было предложено внести изменения, которые учли бы новые положения уголовного законодательства об ответственности за преступления экстремистской направленности — принятые в 2022 году статьи Уголовного кодекса 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и 282.4 (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).