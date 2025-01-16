Кремль ответил на сообщения о «гуманитарном газе» для Приднестровья

Москва готова оказывать помощь Тирасполю, но Кишинев должен обеспечить подачу газа и контрактование, заявил Песков. Красносельский накануне анонсировал «гуманитарный газ» из России. Его могут закупить в ЕС, писал «Ъ»

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Москва готова оказывать помощь Приднестровью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать сообщения о планах по закупке газа для непризнанной республики на европейском рынке после прекращения транзита через Украину. «Да, Москва будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью. Вместе с тем чисто логистически, конечно, здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы. Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать», — ответил Песков.

Накануне глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о достижении соглашения с Россией о поставках «гуманитарного газа». Однако, по его словам, стороны должны дополнительно обсудить их маршрут, а также обозначить даты. Что касается объемов топлива, то они будут покрывать потребности населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий «именно Приднестровья», добавил Красносельский.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, с января по апрель Россия с помощью компании-посредника может закупать около 3 млн куб. м в сутки на европейском спотовом рынке, чтобы покрыть внутренние потребности Приднестровья.

31 декабря истек контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который предполагал прокачку газа из России в европейские страны по единственному маршруту через Украину. Молдавия в том числе получала российское топливо и направляла его Приднестровью в обмен на электроэнергию.

В «Газпроме» связывали прекращение поставок газа с задолженностью Кишинева, которую в 2021 году оценили в $709 млн. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан называл этот долг «несуществующим» и заявил об отказе от выплаты. Позднее Кишинев признал наличие невыплаченных «Газпрому» $8,6 млн, а оставшуюся сумму предложил оспорить в судебном порядке. Красносельский обвинял Молдавию в попытке «переложить свои» обязательства на Тирасполь и называл российский газ «гуманитарной помощью» непризнанной республике. В «Молдовагазе» сообщали о предложении Приднестровью помочь с закупками топлива в ЕС, однако последовал отказ из-за ожидания возобновления поставок Москвы.

После прекращения транзита через Украину в Приднестровье начались отключения света и отопления, остановилась работа всех промышленных предприятий. 8 января власти сообщали, что запасов топлива для повседневных нужд хватит на 24 дня. В Кремле заявили, что в республике сложилась кризисная ситуация из-за Молдавии и Украины.