В Молдавии заявили о наплыве желающих получить гражданство россиян

Reuters: в Молдавии не справляются с запросами россиян на получение гражданства

Молдавское ведомство по вопросам гражданства попросило продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешнего срока в 20 дней, поскольку не справляется с наплывом запросов со стороны россиян, передает Reuters

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Власти Молдавии столкнулись со сложностями из-за роста запросов на получение гражданства со стороны россиян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление молдавского госагентства по вопросам гражданства.

«Ввиду резкого роста запросов на получение молдавского гражданства ведомство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешнего срока в 20 дней», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что рост запросов объясняется геополитической ситуацией в регионе, «которая привела к увеличению числа лиц, желающих получить молдавское гражданство». При этом 70% из всех заявителей — граждане России, еще 20% — украинцы.

По данным молдавского Агентства госуслуг (ASP) с 24 февраля 2022 года и до 30 сентября 2023 года на получение гражданства Молдавии подали почти 9 тыс. россиян. За первые девять месяцев 2023 года от граждан России поступило 3115 запросов, или 68% от общего числа. За девять месяцев 2023 года гражданство или вид на жительство за рубежом получили как минимум 68 тыс. россиян, отчитывалось МВД России в ноябре. Это в два раза больше, чем годом ранее. При этом отказались от гражданства за тот же период 4,4 тыс. человек.

После начала российской спецоперации на Украине власти Молдавии выразили поддержку Киеву, а также присоединились к четырем пакетам санкций ЕС против Москвы. Молдавский президент Майя Санду говорила, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Молдавии, чтобы в стране «был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать».

МИД России отрицал, что страна предпринимает какие-либо действия по дестабилизации ситуации в Молдавии. «Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России «расшатать» ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира», — говорилось в заявлении ведомства.