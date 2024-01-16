Последствия удара около консульства США в Ираке. Видео

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Силы Корпуса стражей исламской революции в ночь на 16 января нанесли ракетный удар около консульства США на севере Ирака, в городе Эрбиль. Иранские военные признали, что удар нанесли они. Во время удара погибли курдский бизнесмен, миллионер Пешрав Дазайи и несколько членов его семьи. По данным ABC News, во время удара погибли по крайней мере четыре человека.