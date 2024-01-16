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Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс военной сделки с Китаем

Politico: экс-премьер Британии Трасс лоббировала сделку с КНР по военной технике
Экс-премьер Британии Лиз Трасс ранее призывала обозначить Китай угрозой нацбезопасности Великобритании. Издание узнало, что она также попросила выдать экспортную лицензию производителю оборудования для разминирования
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, занимающая жесткую позицию в отношении Китая, тайно лоббировала сделку по продаже военной техники Пекину в правительстве Соединенного Королевства. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документы касаемо частной переписки Трасс.

По данным Politico, в послании от августа 2023 года экс-премьер Британии попросила министра внешней торговли Кеми Баденок ускорить сделку местного оборонного производителя Richmond Defence Systems по продаже военной техники Китаю. Речь идет об оборудовании для обезвреживания наземных мин. Трасс назначила Баденок на этот пост, когда была премьером.

В апреле 2023 года британские службы безопасности отказали компании в выдаче экспортной лицензии.

«Я пишу от имени моего избирателя, чья заявка на получение лицензии на поставку товаров в Китай была впервые подана 01.03.2023 <...>. Я была бы признательна, если бы вы ускорили [выдачу] лицензии», — приводит издание текст обращения Трасс. По ее словам, запрет Richmond Defence Systems продавать военную технику Китаю «может означать миллионные потери». Трасс добавила, что, «если лицензия не будет выдана, китайцы просто перепроектируют оборудование и начнут производить его сами».

Представитель Трасс в комментарии Politico заявил, что та выполняла свою работу в качестве депутата парламента Британии. «Лиз всегда рассматривает обращения избирателей и следит за тем, чтобы предоставить им ответы, в которых они нуждаются», — приводит издание его слова.

В мае 2023 года Трасс посетила Тайвань, где обратилась с призывом к действующему британскому премьеру Риши Сунаку классифицировать Китай как угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства, пишет Politico. Она заявила, что остров находится «на переднем крае глобальной битвы за свободу» против Пекина. Помимо этого в своей первой речи после ухода с поста премьер-министра Трасс призвала предоставить Тайваню больше оружия для защиты от растущей угрозы вторжения, пишет издание.

Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Ее премьерство стало самым коротким в истории современного британского государства. Трасс назвала причиной своей отставки ошибки в экономической политике.

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Пекин не признает независимость Тайваня и считает остров своей территорией. Западные страны, в том числе Великобритания, хотя и придерживаются принципа «одного Китая», сохраняют с островом контакты. В конце 2022 года Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню вооружений и услуг более чем на $1,1 млрд. Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о готовности применить силу в отношении острова в случае вмешательства других стран в ситуацию.

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