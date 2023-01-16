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Российский Су-27 сопроводил немецкий Р-3С «Орион» над Балтикой

Минобороны: российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий Р-3С «Орион» над Балтикой
Многоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российский истребитель Су-27 подняли на сопровождение немецкого Р-3С «Орион» над Балтийским морем. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — говорится в сообщении.

После разворота иностранного военного самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Материал дополняется.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минобороны Су-27 Балтика
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