Верховный суд запретил организацию «Маньяки. Культ убийств»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд России признал террористической и запретил организацию «Маньяки. Культ убийств» (МКУ), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Иск Генпрокуратуры о признании данной организации террористической удовлетворен. Деятельность этой организации запрещена на территории РФ. Решение подлежит немедленному исполнению», — сказали в суде.

В материалах дела сказано, что по данным прокуратуры, МКУ была создана на Украине, движение основано на нацистской идеологии, а его целью указано создание «расового чистого государства», отмечает «РИА Новости».

Материал дополняется.