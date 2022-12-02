Генпрокурор потребовал запретить движение «Маньяки. Культ убийств»

«Маньяки. Культ убийств» — неонацистское движение, созданное на Украине, утверждают в ФСБ. Спецслужба не раз сообщала о задержании его сторонников в России. Игорь Краснов потребовал признать его террористическим и запретить

Игорь Краснов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Генпрокурор Игорь Краснов подал в Верховный суд России иск о признании террористическим движения «Маньяки. Культ убийств» (МКУ), сообщил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов, передает «РИА Новости».

«Установлено, что движение создано на Украине, основано на нацистской идеологии, его целью является образование «расово чистого государства». Продвижение идей М.К.У. в сети интернет направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха», — заявил Иванов.

Он пояснил, что участники движения «совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан». И отметил, что деятельность движения «представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд».

«Маньяки. Культ убийств» (МКУ) — радикальное сообщество неонацистского толка, призывающее сторонников участвовать в «расовом очищении». Организация создана в 2017 году гражданином Украины Егором Красновым. Против него в России возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК, он также объявлен в розыск по делу об убийстве.

ФСБ России с 2021 года неоднократно сообщала о задержании в России сторонников МКУ. В феврале прошлого года спецслужба задержала троих сторонников МКУ в Воронеже, которых подозревали в возбуждении ненависти либо вражды в составе организованной группы, публичных призывах к ведению экстремистской деятельности и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Задержания продолжились в апреле и мае: сначала ФСБ обнаружила 16 участников группировки в нескольких городах, а позднее задержала еще 14 человек в Саратове. Самое крупное задержание произошло в декабре 2021 года — в общей сложности сотрудники службы поймали 106 сторонников МКУ в 37 регионах России.



В марте этого года ФСБ задержала 60 сторонников МКУ в 23 регионах. В сентябре спецслужба совместно с МВД и Следственным комитетом выявила 187 участников запрещенного в России движения «Колумбайн» и МКУ в 46 регионах. По данным ФСБ, у них были изъяты холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписка с украинскими идеологами и др.