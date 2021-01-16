Иранские ракеты упали в океане недалеко от авианосца США

В США знали об учениях, проводимых Ираном, поэтому не восприняли ракетный удар как угрозу. Однако военных обеспокоило, что снаряды упали так близко от кораблей ВМС и проходившего неподалеку торгового судна

Фото: US Navy / Getty Images

В результате учений по запуску ракет большой дальности, проведенных Ираном в субботу, несколько снарядов упало в районе пребывания ударной группы военно-морских сил США во главе с авианосцем «Нимиц» в Индийском океане. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники.

Иранские ракеты упали в воду примерно в 100 милях от группы кораблей (телеканал не уточняет, морские или сухопутные мили. В первом случае расстояние составляет около 180 км — РБК). Однако одна из ракет упала примерно в 20 милях (36 км) от торгового судна.

Один из источников Fox News утверждает, что ракетный удар не вызвал тревоги, поскольку такие учения являются обычными. Другой собеседник телеканала заявил, что запуск ракет со стороны Ирана был ожидаемым. Однако то, как близко они упали от торгового судна, вызвало беспокойство.

При этом США не расценивают падение ракет в океане в районе нахождения ударной группы ВМС как угрозу. Из-за большого расстояния с кораблей США не были видны удары ракет об воду, однако их отследили военные спутники-шпионы.