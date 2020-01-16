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Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Согласно украинским законам, призывной возраст начинается с 18 лет. Но президенты Украины с 2015 года предписывали призывать в армию молодых людей от 20 лет и старше
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Согласно действующему закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 1992 года на срочную военную службу в мирное время призываются граждане, которым ко дню отправления в часть есть 18 лет. Однако, с 2015 года президенты Украины стали издавать указы, согласно которым на военную службу призывались молодые люди от 20 лет и старше. Первым такой указ издал Петр Порошенко.

На 2020 год определены сроки проведения очередных призывов граждан на срочную военную службу: весенний (апрель—июнь) и осенний (октябрь—декабрь). Президент также поручил кабмину Украины определить объемы расходов для проведения призывов и число мужчин, подлежащих к службе в армии. Призыв коснется украинцев в возрасте до 27 лет, у которых нет права на освобождение или отсрочку.

В конце октября с предложением ввести призыв в армию с 18 лет выступили в управлении персонала штаба командования сухопутных войск Украины. Тогда начальник отделения комплектования управления подполковник Николай Качаненко указывал на существующее различие в документах о призыве в вооруженные силы, которое «негативно влияет на призывную кампанию в стране». Так, согласно закону «О воинской обязанности» к службе подлежат лица от 18 до 27 лет, а по президентскому указу — с 20. Он же предложил увеличить суммы штрафов за неявку по повестке.

В ноябре министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что намерен добиваться полной отмены призыва для перехода к сугубо профессиональной армии. «Мы хотим «убить» призыв, это наш план», — сказал глава оборонного ведомства. По его словам, украинская армия должна соответствовать действующим стандартам НАТО, а именно быть «профессиональной, подготовленной и оснащенной». В конце сентября генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил о разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским о вступлении Украины в альянс. Как указывал Зеленский, страна станет членом объединения только после проведения соответствующего референдума.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, призыв в армию, Украина, НАТО
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