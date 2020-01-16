Путин увидел у «кого-то» желание поуправлять Россией со стороны

Президент пожаловался на то, что ЕСПЧ порой принимает неправовые решения, а навязывание России из-за границы толкований документов назвал «перебором»

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми и «явно неправовыми» некоторые решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По словам президента, такой подход свидетельствует о наличии за границей желания «поуправлять Россией со стороны».

По его словам, «у кого-то всегда возникает соблазн» на подобные действия. «Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд — мы исполняем все его решения, — но, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», — пояснил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию (трансляция велась на канале «Россия 24»).

Президент сказал, что даже такие решения ЕСПЧ власти России исполняют, однако не намерены терпеть «всякие толкования, которые навязываются со стороны».

«Это уже перебор, это — слишком», — сказал Путин, отвечая на слова члена Совета Федерации Андрея Клишаса о том, что ЕСПЧ порой неприемлемо для России трактует международные договоренности. По словам президента, именно такие случаи стали причиной того, что в своем послании Федеральному собранию он предложил отказаться от закрепленного в Конституции принципа примата международного права.

«Я согласен, нужно к этому подойти аккуратненько, но, безусловно, в том числе и в этом смысл моего предложения», — сказал Путин.