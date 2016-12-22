ЦИК заподозрила кандидата в президенты в фальсификации документов

В Центральной избирательной комиссии планируют обратиться в Следственный комитет из-за печати на представленной уже зарегистрированным ЦИК кандидатом Михаилом Козловым доверенности

Михаил Козлов (Фото: страница Михаила Козлова «ВКонтакте»)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) нашла «признаки фальсификации» в документах, которые подал кандидат в президенты от Партии социальной защиты психолог Михаил Козлов. ЦИК планирует в связи с этим обратиться в Следственный комитет, передает «РИА Новости» слова замглавы комиссии Николая Булаева.

Замглавы ЦИК пояснил, что Козлов предоставил нотариально заверенную доверенность на своего финансового уполномоченного. На ней была печать. Центризбирком обратился в нотариальную палату, где сообщили, что нотариусу дали документ для заверения, но печать на нем отсутствует, поскольку экземпляр без печати находится в нотариальной палате.

«Получается так, что документ, который представил господин Козлов, имеет признаки фальсификации. Я предлагаю в данном случае действовать строго по закону: предлагаю эти материалы, представленные Козловым, и материалы нотариальной палаты направить в Следственный комитет для принятия мер реагирования, если они сочтут такие меры в данном случае необходимыми», — заявил Булаев.

Кандидат в президенты от Партии социальной защиты Михаил Козлов сообщил РБК, что узнал от журналистов о том, что ЦИК нашла у него документы с признаками фальсификации. «Мне никто из ЦИК ничего не говорил», — сказал он.

Он также опроверг сообщение о фальсификации и подчеркнул, что он жаловался председателю комиссии Элле Памфиловой на то, что члены ЦИК оказывают на него давление. «Меня настоятельно склоняли к тому, чтобы я сам подписал заявление о том, что я ухожу с выборов. Не знаю, до чего они там могли докопаться», — сказал он. По мнению Козлова, на него давят, потому что он «пиарится» и недавно запустил реалити-шоу «Игра за престол», в котором будут показывать, как проходит сбор подписей. «И плюс, может быть, из-за того, что я обещаю кредитную амнистию 70 млн россиян», — добавил он.

Кандидатура Козлова была зарегистрирована Центризбиркомом 5 января.

Во вторник, 16 января, ЦИК также разрешила кандидату от Народной партии Ирине Волынец открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей, передает ТАСС. Кандидату от Родной партии Марине Копенкиной было отказано в регистрации, а депутат волгоградской думы Олег Булаев снял свою кандидатуру с выборов, рассказали в Центризбиркоме. Таким образом, предвыборную кампанию будут вести 17 человек.