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СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США
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СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США
Политика, 03:26
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СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США
Издание The Huffington Post обнародовало проект «Обзора ядерной политики» США. В документе упоминается Россия и говорится о необходимости разработки новых ядерных вооружений и модернизации старых программ
Фото: Максим Змеев / Reuters

Новая ядерная доктрина США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе ядерных вооружений малой мощности. Проект документа под названием «Обзор ядерной политики», подготовленный Минобороны США, опубликовало издание The Huffington Post.

В документе, в частности, предлагается модернизировать ядерную триаду, включающие атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме этого, объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращении «крылатой ракеты с ядерной боеголовкой».

В проекте документа также звучит призыв к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений — боеголовок с низкой взрывной силой. Суть инициативы заключается в том, что текущие ядерные снаряды обладают слишком большим разрушительным воздействием, чтобы их использовать, уточняет издание.

Прежде всего речь в документе идет о создании ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для ракет Trident D5.

В документе в качестве возросшей внешней угрозы называются Россия, а также Китай, КНДР и Иран. В доктрине утверждается, что Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений, США должны соответствовать и удерживать Россию тем же.

Окончательную версию «Обзора ядерной политики» планируется представить в феврале. Представитель пресс-службы Пентагона отказался прокомментировать проект, заявив, что ведомство «не будет обсуждать предварительные проекты документа».

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует опубликовать часть оборонной стратегии США 19 января. Документ должен прийти на смену доктрине 2010 года, которая была принята при администрации Барака Обамы.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: США , ядерное оружие , военная доктрина
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