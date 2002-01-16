Колин Пауэлл решил быть ближе к поколению MTV

Государственный секретарь США Колин Пауэлл в ближайшее время примет участие во всемирном форуме, который организует ведущий мировой музыкальный телеканал МTV. Высокопоставленный американский чиновник предстанет перед широкой молодежной общественностью и будет откровенно отвечать на все предложенные ему этой не самой благодушной аудиторией вопросы.

Вышеозначенный форум должен состояться в феврале. Вопросы госсекретарю США можно будет задавать через отделения телеканала в Соединенных Штатах, Индии, Италии, Великобритании, России и на Ближнем Востоке, а также через интернет.

MTV не первый раз делает попытку привлечь молодежь к вопросам политики, конечно, доступными ему средствами - через музыку. Так, на президентских выборах США 1992 года канал MTV проводил акцию, аналогичную российской "голосуй или проиграешь".