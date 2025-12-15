Зеленский назвал болезненный вопрос на переговорах по урегулированию

Зеленский назвал переговоры в Берлине с представителями США непростыми, но продуктивными. Наиболее сложным вопросом, по его словам, является территориальный

Владимир Зеленский (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Территориальный вопрос на переговорах по урегулированию является болезненным, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после беседы с делегацией США.

«Не все вопросы просты. Существуют очень сложные вопросы, особенно когда речь идет о территориальных спорах», — добавил он.

Зеленский подтвердил, что у него «разные позиции» с американской стороной по вопросу территорий. «Но, думаю, что коллеги услышали мою личную позицию», — сказал он.

Reuters по итогам переговоров в Берлине сообщил, что сторонам удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной в рамках продолжающегося мирного процесса, «но есть еще некоторые темы, которые необходимо уладить».

Мерц, в свою очередь, заявил о появлении шанса на достижение «настоящего мира на Украине». При этом территориальный вопрос канцлер назвал ключевым. Он добавил, что надеется на дальнейший прогресс во время ужина с участием европейских лидеров, он пройдет сегодня, 15 декабря.

Два раунда переговоров между украинской делегацией и спецопосланником США Стивом Уиткоффом, а также зятем президента США Джаредом Кушнером, прошли в Берлине 14 и 15 декабря. Украинскую сторону, помимо Зеленского, представляли секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Умеров по итогам переговоров заявил, что встреча прошла продуктивно и конструктивно. Он выразил надежду на достижение скорого соглашения о мире между Россией и Украиной.

Москва не ведет с Вашингтоном обсуждения о ходе переговоров в Берлине и ожидает от американцев сформулированную позицию по их итогам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В качестве условий урегулирования Россия называет вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и обеспечение прав русскоязычного населения. При этом гарантии безопасности, как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, должны быть предоставлены всем сторонам конфликта.