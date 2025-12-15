 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский назвал болезненный вопрос на переговорах по урегулированию

Зеленский назвал территории болезненным вопросом на переговорах
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский назвал переговоры в Берлине с представителями США непростыми, но продуктивными. Наиболее сложным вопросом, по его словам, является территориальный
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Территориальный вопрос на переговорах по урегулированию является болезненным, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после беседы с делегацией США.

«Не все вопросы просты. Существуют очень сложные вопросы, особенно когда речь идет о территориальных спорах», — добавил он.

Зеленский подтвердил, что у него «разные позиции» с американской стороной по вопросу территорий. «Но, думаю, что коллеги услышали мою личную позицию», — сказал он.

Reuters по итогам переговоров в Берлине сообщил, что сторонам удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной в рамках продолжающегося мирного процесса, «но есть еще некоторые темы, которые необходимо уладить».

Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине
Политика
Владимир Зеленский

Мерц, в свою очередь, заявил о появлении шанса на достижение «настоящего мира на Украине». При этом территориальный вопрос канцлер назвал ключевым. Он добавил, что надеется на дальнейший прогресс во время ужина с участием европейских лидеров, он пройдет сегодня, 15 декабря.

Два раунда переговоров между украинской делегацией и спецопосланником США Стивом Уиткоффом, а также зятем президента США Джаредом Кушнером, прошли в Берлине 14 и 15 декабря. Украинскую сторону, помимо Зеленского, представляли секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Умеров по итогам переговоров заявил, что встреча прошла продуктивно и конструктивно. Он выразил надежду на достижение скорого соглашения о мире между Россией и Украиной.

Москва не ведет с Вашингтоном обсуждения о ходе переговоров в Берлине и ожидает от американцев сформулированную позицию по их итогам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В качестве условий урегулирования Россия называет вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО и обеспечение прав русскоязычного населения. При этом гарантии безопасности, как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, должны быть предоставлены всем сторонам конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Егор Алимов
Владимир Зеленский Украина Стив Уиткофф Джаред Кушнер мирный план урегулирование Берлин
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года

