Политика
0

В США подали иск к Roblox из-за недостаточной защиты детей от педофилов

Генпрокурор штата Флорида Утмейер подал иск против Roblox
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер подал судебный иск против игровой платформы Roblox и обвинил ее в недостаточных мерах по защите несовершеннолетних пользователей от педофилов.

«Защитите наших детей любой ценой. Roblox должен стать для родителей самым важным сигналом пробуждения в новом году», — написал Утмейер в Х и напомнил американским родителям, что они «первая линия обороны».

В заявлении говорится, что на этой игровой площадке взрослые могут притворяться детьми, даже известные сексуальные преступники, которые используют приложение для поиска детей и жестокого обращения с ними.

«Детей из Флориды заставляли делать и отправлять свои откровенные сексуальные снимки. Другие были похищены и изнасилованы. Roblox сознательно способствовал этому злоупотреблению», — заявили в генпрокуратуре.

Роскомнадзор заблокировал игру Roblox в начале декабря из-за распространения «материалов экстремистской и террористической направленности», а также из-за того, что с детьми прямо в чатах знакомятся педофилы.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры.

В Томске прошел митинг против блокировки Roblox
Общество

Материал дополняется

Дарья Лебедева
