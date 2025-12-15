ФНС внесла девять стран в список обмена финансовыми данными

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обновила список стран для автоматического обмена финансовой информацией. Документ опубликован на портале правовых актов.

В перечень включены Молдавия, Монголия, Кения, Уганда, Таиланд, Папуа-Новая Гвинея, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Сен-Мартен. Вместе с тем из реестра исключили Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос.

Материал дополняется