 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

ФНС внесла девять стран в список обмена финансовыми данными

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обновила список стран для автоматического обмена финансовой информацией. Документ опубликован на портале правовых актов.

В перечень включены Молдавия, Монголия, Кения, Уганда, Таиланд, Папуа-Новая Гвинея, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Сен-Мартен. Вместе с тем из реестра исключили Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Валерия Доброва

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 13:25 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 13:25
Индекс альтсезона упал до минимума с июля. Что происходит с криптовалютой Крипто, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
ПСЖ стер вратаря сборной России Сафонова с командной фотографии Спорт, 13:46
ФНС внесла девять стран в список обмена финансовыми данными Политика, 13:44
«Билайн» стал лидером среди мобильных операторов по скорости дозвона Отрасли, 13:43
«И ты, Брут?»: как руководителю завоевать власть и удержать ее Образование, 13:39
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Риелторы назвали главные тренды на рынке новостроек Москвы в 2025 году Недвижимость, 13:31
В Москве перед приемом у врача внедрят предварительные исследования Город, 13:28
Дегтярев обвинил Запад в лишении Овечкина шансов на золото Олимпиады Спорт, 13:21
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
В Федерации шахмат России выразили сожаление из-за обращения FIDE в МОК Спорт, 13:13
Си Цзиньпин пригрозил чиновникам из-за «безрассудного» разгона ВВП Политика, 13:11
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07