Экс-лидеру Южной Кореи вменили захват власти через провокацию против КНДР

Прокуратура считает, что Юн Сок Ёль пытался с помощью дронов спровоцировать КНДР ввести военное положение и, мобилизовав армию, подчинить себе все три ветви власти. Ему был объявлен импичмент, политик находится под стражей

Юн Сок Ёль (Фото: Jung Yeon-Je / Getty Images)

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, которому был объявлен импичмент, пытался спровоцировать военное столкновение с Северной Кореей, чтобы создать основания для введения военного положения и сконцентрировать власть год назад. Однако этот план провалился, поскольку Пхеньян не дал военного ответа, сообщила специальный прокурор Чо Ык Сук, расследующий обвинения против экс-главы государства.

«Они пытались создать предлог для введения военного положения, проводя ненормальные военные операции, призванные спровоцировать вооруженный ответ со стороны Северной Кореи, но эта попытка провалилась, поскольку Северная Корея не отреагировала военным путем», — заявила она журналистам, рассказывая об итогах шестимесячного расследования этих обстоятельств (цитата по Bloomberg).

Следствие полагает, что Юн и его подчиненные в октябре 2024 года распорядились о запуске беспилотников в Северную Корею, пытаясь спровоцировать военный ответ. Однако после того, как власти КНДР получили сведения о полетах беспилотников над Пхеньяном, они привели пограничные подразделения в состояние полной боевой готовности, но не дали реального военного ответа. В Южной Корее же отрицали, что запускали беспилотные летательные аппараты через укрепленную границу.

Специальный прокурор заявила, что Юн Сок Ёль стремился монополизировать власть, подчинив законодательную и судебную ветви через мобилизацию армии.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль в экстренном обращении к нации объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью дать отпор «беспринципным просеверокорейским антигосударственным силам». Так консерваторы называют оппозиционную Демократическую партию «Тобуро», выступающую за диалог с КНДР. Президент также обвинил оппозицию в «антигосударственной деятельности по подготовке мятежа». Национальное собрание отменило его решение и сместило политика с должности. После этого было начато расследование о госизмене в отношении Юн Сок Ёля.

В ноябре 2025-го Юн Сок Ёлю были предъявлены новые обвинения, связанные с его решением ввести военное положение. Речь шла о «пособничестве врагу» — этой предполагаемой отправке беспилотников в Северную Корею. Предъявление подобного обвинения прокуратура обосновала тем, что это привело к утечке тайных военных сведений в КНДР.

Прокурор также обвинил Юн Сок Ёля в злоупотреблении властью в связи с этим приказом. Также он обвинялся в руководстве мятежом через попытку ввести военное положение, препятствовании собственному задержанию и нарушении прав членов правительства.

С июля 2025 года Юн Сок Ёль находится под стражей. За месяц до этого кандидат от «Тобуро» Ли Чжэ Мён победил на президентских выборах в Южной Корее. Досрочные выборы прошли через два месяца, после того как Конституционный суд утвердил импичмент прежнего президента.