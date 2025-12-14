В Белгородской области при ударе БПЛА пострадал мужчина
В селе Ясные Зори Белгородской области в результате удара беспилотником по частному дому пострадал местный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, его госпитализировали. Дом пострадавшему после взрыва загорелся.
«Сотрудники МЧС под прикрытием бойцов «БАРС-Белгород» занимаются тушением пожара», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Регион регулярно подвергается атакам дронов — только за прошедшую ночь над ним сбили три беспилотника.
Накануне ночью в результате удара БПЛА по жилому дому в селе Бирюч Валуйского округа местная жительница получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения головы.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
