Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области при ударе БПЛА пострадал мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Ясные Зори Белгородской области в результате удара беспилотником по частному дому пострадал местный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, его госпитализировали. Дом пострадавшему после взрыва загорелся.

«Сотрудники МЧС под прикрытием бойцов «БАРС-Белгород» занимаются тушением пожара», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Женщина пострадала при атаке дронов на село в Белгородской области
Политика

Регион регулярно подвергается атакам дронов — только за прошедшую ночь над ним сбили три беспилотника.

Накануне ночью в результате удара БПЛА по жилому дому в селе Бирюч Валуйского округа местная жительница получила минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения головы.

Читайте РБК в Telegram.

Александра Озерова
Белгородская область беспилотники ранение пострадавшие Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
