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Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Зюганов пообещал сделать замечание тем, кто позволил Путину выступать без шапки в Северодвинске. Он заявил, что «выпорол бы» их, поскольку «здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации»

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «выпорол» бы тех, кто позволил президенту Владимиру Путину выступать без шапки на морозе.

Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
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Речь идет о выступлении главы государства в ходе церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая прошла 11 декабря в Северодвинске Архангельской области. Путин выступал на улице без головного убора.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто [минус] 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», — сказал Зюганов во время встречи глав фракций Госдумы с президентом.

Путин на это ответил, что принимает замечание и на свой счет. «Хорошо, я и на свой счет принимаю замечания. Выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — добавил он.

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На церемонии поднятия флагов на атомных судах Путин объявил, что в ближайшие годы Военно-морской флот получит еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А» (Сейчас на вооружении ВМФ три подобных судна, один завершает испытания, еще три строятся). Кроме того, строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», а атомный крейсер «Архангельск» находится на завершающем этапе строительства, отметил президент. 

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