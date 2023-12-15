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Политика ,  
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Путин пообещал построить скоростные магистрали до Луганска и Донецка

Путин: ВСМ в будущем построят до Донецка и Луганска
Высокоскоростной считается железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России таких дорог нет, однако ВСМ между Москвой и Петербургом планируется завершить в 2028 году
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Высокоскоростные железные дороги в будущем построят до Луганска и Донецка, рассказал президент России Владимир Путин, выступая на Съезде железнодорожников в Москве.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги. — РБК) до Луганска и Донецка», — сказал глава государства.

По его словам, высокоскоростные железнодорожные магистрали пройдут по территориям, где живут 111 млн человек, или 80% населения России.

ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью прошлого года по результатам референдума. Украина и западные страны итоги голосования не признают. Москва заявляла о готовности защищать новые регионы всеми способами.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет ВСМ, однако строительство первой такой магистрали между Москвой и Петербургом планируется завершить в 2028 году. В ноябре прошлого года в Минтрансе стоимость проекта строительства магистрали оценивали в 1,7 трлн руб. Магистраль должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2,5 часа.

В сентябре Минтранс и Минэкономразвития согласовали часть параметров проекта будущей ветки ВСМ Москва — Санкт-Петербург, сообщали источники РБК. Из ключевых показателей, о которых договорились министерства:

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  • пассажиропоток ВСМ в 2030 году должен составить почти 23 млн пассажиров;
  • к 2060 году ВСМ должна перевозить уже 36,4 млн пассажиров в год, а общий поток на этом направлении ожидается на уровне 62,3 млн;
  • большую часть трафика на магистрали (67%) будут формировать пассажиры, пересевшие с других видов транспорта;
  • новый (индуцированный) спрос на поездки по магистрали должен принести еще 7,6 млн собственных пассажиров (или оставшиеся 37% трафика будущей ВСМ);
  • новая магистраль должна дать прирост валовой добавленной стоимости в размере более 4 трлн руб.

Условная стоимость поездки (тариф) по ВСМ от Москвы до Петербурга составит 5008 руб. (если исходить из цен 2022 года), что формально выше, например, тарифа на «Сапсан» (4813 руб.) или самолет (4056 руб.), уточнил один из собеседников РБК. Но фактические затраты пассажира (показатель — совокупные транспортные затраты) на ВСМ должны быть ниже на 17,5% от средних расценок других видов транспорта и составлять 7654 руб.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
железная дорога высокоскоростные поезда ВСМ Владимир Путин Донбасс Донецк Луганск

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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