 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Путин встретится с лидерами фракций Госдумы

Кремль: Путин 15 декабря встретится с лидерами фракций Госдумы
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: duma.gov.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы в Кремле вечером 15 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин в начале встречи выступит, затем заслушает [председателя нижней палаты Вячеслава] Володина, [лидера КПРФ Геннадия] Зюганова, [лидера ЛДПР Леонида] Слуцкого, [лидера «Справедливой России — За правду» Сергея] Миронова, [лидера «Новых людей» Алексея] Нечаева и [лидера «Единой России» Владимира] Васильева», — рассказал он.

Кремль раскрыл, когда будут поручения Путина после прямой линии
Политика
Владимир Путин

В Госдуме 15 декабря проходит заключительное пленарное заседание осенней сессии, на котором Володин и руководители фракций подводят итоги 2023 года.

«Да, важна работа в комитетах, важна работа на пленарных заседаниях. Депутат — законодатель. Но главная работа — в избирательных округах: слышать людей, решать проблемы», — сказал спикер нижней палаты.

В последний раз Путин встречался со всеми лидерами думских фракций 7 июля 2022 года по итогам весенней сессии. Он отметил, что они внесли весомый вклад в общие итоги нижней палаты.

В феврале этого года глава государства перед посланием Федеральному собранию отдельно встретился с главами партий «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Единая Россия».

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Госдума думская фракция встреча Кремль Дмитрий Песков
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Кремль раскрыл, когда будут поручения Путина после прямой линии
Политика
Главные заявления Путина на прямой линии. Видео
Политика
Сколько длились пресс-конференции и прямые линии Путина. Инфографика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Украинская певица Лобода объяснила решение продолжать петь на русском Общество, 15:52
Найти подход: как идет строительство порта «Лавна» и ж/д-путей к нему Национальные проекты, 15:52
Как укрепить иммунитет — отвечает эпидемиолог из Германии Pro, 15:48
Лавров рассказал о тайных попытках Запада установить контакт с Россией Политика, 15:47
Ракова сообщила о пятикратном увеличении числа операций на позвоночнике Город, 15:46
Когда ИИ может навредить: самые частые ошибки Pro, 15:34
Путин пообещал построить скоростные магистрали до Луганска и Донецка Политика, 15:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Сеул выразил протест России и Китаю из-за пролета военных самолетов Политика, 15:28
Киргизия задумалась о введении английского права Политика, 15:22
Сборная России проведет матч с Сербией в случае согласия ФИФА и УЕФА Спорт, 15:21
Набиуллина сообщила о скором завершении цикла роста ставки Финансы, 15:21
В аэропорту Пулково скончался 71-летний мужчина Общество, 15:15
Трансфер аргентинского футболиста из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался Спорт, 15:12
В Красном море судно попало под ракетный удар и загорелось Политика, 15:11