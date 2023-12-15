Владимир Путин (Фото: duma.gov.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с лидерами фракций Госдумы в Кремле вечером 15 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Путин в начале встречи выступит, затем заслушает [председателя нижней палаты Вячеслава] Володина, [лидера КПРФ Геннадия] Зюганова, [лидера ЛДПР Леонида] Слуцкого, [лидера «Справедливой России — За правду» Сергея] Миронова, [лидера «Новых людей» Алексея] Нечаева и [лидера «Единой России» Владимира] Васильева», — рассказал он.

В Госдуме 15 декабря проходит заключительное пленарное заседание осенней сессии, на котором Володин и руководители фракций подводят итоги 2023 года.

«Да, важна работа в комитетах, важна работа на пленарных заседаниях. Депутат — законодатель. Но главная работа — в избирательных округах: слышать людей, решать проблемы», — сказал спикер нижней палаты.

В последний раз Путин встречался со всеми лидерами думских фракций 7 июля 2022 года по итогам весенней сессии. Он отметил, что они внесли весомый вклад в общие итоги нижней палаты.

В феврале этого года глава государства перед посланием Федеральному собранию отдельно встретился с главами партий «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Единая Россия».